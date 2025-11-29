57歲袁惟仁突送急診！好友紀寶如著急回應了：還沒聯絡上

紀寶如過去曾赴台東探望袁惟仁，親自說明對方近況。如今得知對方送醫，讓她好著急。（圖／池宗玲攝、翻攝小胖老師臉書）

57歲資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今（29日）傍晚傳出送至台東馬偕醫院急診，目前正等待相關檢驗結果。對此，曾為了他到台東探望的好友紀寶如，也正積極嘗試聯絡家屬，情緒相當著急。

台灣優質生命協會秘書長紀寶如，在2023年和藝人楊貴媚前往台東探望袁惟仁。今得知對方送醫的消息後相當焦急，「抱歉，還沒聯絡上」，目前仍持續想辦法和袁惟仁家屬聯繫。

紀寶如過去曾透露袁惟仁的身體狀況，長年臥病在床的狀態，需要有人幫忙餵食餵水和拍背。她說，在第二次摔倒後，袁惟仁的意識變得不清晰，也不太認得人，平時都是由媽媽、姐姐、姊夫輪流照顧，形容家人非常偉大，幾乎24小時都在照顧，從來沒停過。

據了解，自從袁惟仁2018年在上海摔倒造成腦溢血後，回到台灣又再度摔傷，目前正在台東老家休養。他的家人也相當低調，不願讓任何一張照片流出，而在經濟方面，袁惟仁的背後也獲得不少演藝圈好友的支持金援。

袁惟仁身形消瘦被抬上擔架送到醫院急診。（圖／民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

