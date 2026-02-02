57歲袁惟仁臥床多年辭世！黃韻玲、陳子鴻發文悼念

袁惟仁驚傳病逝，資深音樂人紛紛發文悼念。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





知名音樂人「小胖老師」袁惟仁驚傳病逝，享年57歲，死訊由其二姐袁藹珍向親友公布。昔和袁惟仁一同在《超級星光大道》擔任評審的臺北流行音樂中心董事長黃韻玲，以及資深音樂人陳子鴻都在社群平台發文哀悼，表達對小胖老師的追思與懷念。

小胖抗病魔8年於老家逝世

據悉，袁惟仁在2018年7月於上海不慎摔倒，導致腦出血，醫療檢查中意外發現腦部腫瘤，與病魔搏鬥近2個月後成功脫離生命危險，返回台東老家休養，長期與病痛抗爭近8年，今於家中辭世。

袁惟仁二姐袁藹珍也透過社群平台證實噩耗：「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願」並透露他離開得十分平靜，從此獲得自由。袁藹珍提到，小胖將被帶回他熟悉的台北，與父親一同安葬，地點兼具山水之景。

袁藹珍表示，慶幸小胖留下了許多歌曲，「想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽...他無所不在。」並對所有曾經幫助與關懷小胖的朋友表達感謝，「他是帶著你們的溫暖離開的。」

音樂人發文追思 網友留言緬懷

黃韻玲轉發袁藹珍貼文悼念「我們親愛的小胖，今天離開我們了」。陳子鴻則發文寫下，「小胖老師一路好走。」友們也紛紛留言表達哀思，「小胖老師一路好走」、「小胖， 再見了，老戰友」、「加油好嗎？永遠是我們看星光的回憶」、「永遠記得那句，恕我直言，加油，好嗎？小胖老師」、「請節哀」、「為袁老師祝福」。



