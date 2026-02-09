57歲袁惟仁辭世！吸入性肺炎奪命速度驚人，年節黏滑食物暗藏風險：「慢食、細嚼」4招防嗆咳





曾任《超級星光大道》評審的資深音樂人袁惟仁（小胖老師），昨（2/2）日由家屬證實於馬偕醫院病逝，享年57歲。去年11月底，他因長期臥床造成器官退化、排尿量減少等問題緊急送醫，檢查發現白血球升高、肺部疑似感染，最終仍不幸於農曆春節前傳出噩耗，令歌迷與演藝圈好友深感痛惜。

頭號殺手：吸入性肺炎

回顧他的演藝生涯，2007年袁惟仁因擔任《超級星光大道》評審而爆紅，他溫暖卻犀利的講評，以及那句經典的「加油好嗎？」至今仍深植人心。然而，2018年他在中國錄影時意外摔倒，引發腦溢血；返台後又確診腦瘤。2020年於台東家中二度重摔後，醫師判定進入無意識的植物人狀態，自此長期臥病近八年。

廣告 廣告

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文提醒：「人只要一臥床久了，肺功能大幅退化，越來越喘也容易累積痰，就變成肺炎。臥床吃東西容易嗆進呼吸道，也容易吸入性肺炎。」再次強調肺炎是臥床病人的頭號殺手。

吸入性肺炎是臥床及年長者最常見，卻也最致命的威脅之一。

黏滑食物是春節餐桌上的「危險陷阱」

衛生福利部臺北醫院醫師張湘琦也指出，隨年齡增長，牙齒缺失、肌力下降及神經反應變慢，都會導致咀嚼與吞嚥功能退化。食物一旦誤入氣管，不僅可能引發吸入性肺炎，也會因長期進食困難造成營養不良與肌少症。根據日本統計，「噎到」更是老年人意外致死原因第一名，因此建議飲食應採軟食、細切或泥狀，降低風險。

春節將至，餐桌上常見的麻糬、湯圓、年糕、果凍等，因黏性高或滑溜，同樣暗藏噎食危機。專家強調，長輩若發生噎到，切勿「大力拍背」或「伸手挖喉嚨」，這只會讓食物卡得更深。

若意識清醒且能配合，應立即使用「哈姆立克急救法」；若失去呼吸與心跳，則需立刻進行CPR並撥打119求救。平時用餐也應注意食物大小、進食速度及環境安全，降低嗆咳可能。

居家吞嚥練習：4招降低嗆咳風險

語言治療師劉又菱建議，透過簡單練習與習慣調整，能幫助長輩進食更安全：

1、保持正確姿勢：坐直並靠緊椅背；餵食時讓長輩頭部微微前傾，照顧者採「由下往上」姿勢餵食，每口少量且緩慢。

2、控制份量與速度：確保每一口都完全吞下、咽喉無殘留後再進食下一口，中間可適度休息避免疲勞。

3、專注進食不交談：邊吃邊說話容易因吸氣不當造成誤吸，進食時應保持安靜。

4、喉部上抬運動：用手指觸摸喉結，嘗試從低音到高音發出「啊」或「一」並維持3~5秒，藉此強化喉部肌力。

年節團圓，美食雖然是幸福的來源，但對於家中長輩或吞嚥功能較弱的親友，我們更需要多一份細心。

從改變食材形狀、放慢進食節奏開始，用「慢一點」的體貼，守護這份團圓的喜悅。願大家在享受年節佳餚的同時，都能平平安安，過個健康好年。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

退休不必存千萬！從月薪3萬到財富自由，她這樣打造現金流：拿回選擇權，才是為自己而活的起點

不想有錢有閒卻走不動，他55歲就退休！揪72萬臉友坐火車慢遊台灣：好景不等人，想走就走



