57歲袁惟仁「肺發炎」緊急送醫！醫提醒：肺發炎過多恐成「菜瓜布肺」

57歲知名音樂人袁惟仁（小胖老師）因肺部發炎緊急送往台東馬偕醫院急診，院方檢查發現白血球指數升高疑似感染，其好友也證實為「肺發炎」。醫師提醒，肺部每發炎一次，就會讓纖維化更嚴重，若發生多次發炎，還可能形成菜瓜布肺，未來可能要長期配戴呼吸器輔助呼吸。

袁惟仁在2020年因意外跌倒後多次，被判定為植物人，近年都在台東老家靜養，卻在上月因肺部發炎緊急送醫急救，根據院方說法，袁惟仁初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，而好友紀寶如證實他為「肺發炎」，並透露目前他還在醫院治療，安排明年1月去探望。

肺部每發炎一次 就會纖維化一次

烏日林新醫院胸腔內科主任李建德表示，肺部組織和身體其他器官不太一樣，它是由肺泡組成，肺部每發生一次肺炎，肺部就會產生一次纖維化。這不只是指新冠肺炎，肺炎鏈球菌、或是流感後併發黴漿菌感染、細菌感染等引起的肺炎，即使後來好了，通常也會留下纖維化的後遺症。

發生多次肺發炎 恐形成「菜瓜布肺」

李建德提到，肺部是靠吸進空氣以後，伸展擴大，再藉著吐氣，肺部壓縮後再吸進大量的氣體，所以良好的肺功能，是肺泡的收縮伸展功能要足夠。一旦肺泡發生纖維化，它不會縮小也不會展開，空氣吸不進肺部，人就會有氧氣不足、呼吸困難的作用，如果發生多次肺發炎，肺部纖維化就會像形容的「菜瓜布肺」，可能得要長期配戴呼吸器輔助呼吸。

病中可用抗肺纖維化藥物預防

李建德說明，現在臨床上有兩款新的藥物，主要成分為抗肺部纖維化的「母細胞抑制劑」，目前健保為有條件給付。不符合給付條件，但是有肺炎又擔心造成肺纖維化者，可以詢問醫師，是否適合用藥，可以付費用藥。但該藥價格昂貴，有保醫療險的民眾，可以詢問「實支實付」是否可以給付。

