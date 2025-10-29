57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！

（圖／取自徐曉晰IG）

57歲的徐曉晰身材依舊緊實纖細，肌膚光澤氣色滿分，讓人完全看不出真實年齡！她特別拍攝影片分享9種「吃不胖食物」，強調不是節食，而是「聰明吃、吃對東西」。這些食物不但熱量低、營養高，還能維持飽足感、促進代謝，是維持體態與健康兼顧的關鍵。

【吃不胖也能吃飽的9種食物】

她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。

豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；海帶含碘、鈣、鐵等礦物質，可幫助排水、促進新陳代謝；冬瓜更是夏天必備食材，熱量超低、利尿消腫、煮湯特別解膩。

彩椒每100克僅16大卡，富含維他命C，有助亮膚抗老；羽衣甘藍則是「蔬菜界的超級食物」，鈣含量高、營養密度驚人；秋葵含黏多醣與膳食纖維，有助腸道健康、控制血糖；最後是芹菜，每100克僅13大卡，含豐富水分與鉀離子，有助代謝與去水腫。

有發現嗎？這9種食物的共通點在於：高纖維、低熱量、營養密度高。適量攝取能增加飽足感、減少暴食慾望，同時幫助腸胃蠕動與水分代謝！長期養成「吃對」的飲食習慣，不僅能維持穩定體態，也讓整體狀態更輕盈有活力。

