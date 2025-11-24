57歲邱淑貞「厚黑髮全上梳」現身台北！三寶媽狀態震驚網：也…

娛樂中心／綜合報導



眾星雲集的金馬盛會剛結束，來自亞洲各地入圍影人都到場參加典禮，不過就有人注意到近日不少大咖明星也聚集台北高級飯店參加一場世紀婚禮，賓客陣容包括梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤等，讓許多人好奇婚宴主角真實身分，隨著李明依在社群透露「這資訊」，又再次引爆社群關於婚宴話題討論。





台北高級飯店近日舉行一場世紀婚禮，吸引梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞等明星出席。（圖／翻攝自IG@carinalau1208）

劉嘉玲常在個人社群分享日常，近日他就幾度上傳一系列在台北高級飯店參加婚宴紀錄畫面，只見她跟老公梁朝偉一起出席當天活動，現場更見到許多知名藝人，張清芳、鍾鎮濤一家人、邱淑貞和大女兒沈月等人都被鏡頭捕捉，台灣則有屈中恆、張小燕、卜學亮，以及柯震東父母等。

邱淑貞（左）氣質亮相，獲網友大讚狀態絕佳。（圖／翻攝自IG@carinalau1208）

其中就有不少網友看到當媽後趨於低調的邱淑貞華麗亮相，將整頭烏黑秀髮盤起的邱淑貞跟長女沈月一起現身，57歲狀態緊緻肌膚一點都沒被女兒比下去，不少網友也驚呼：「邱淑貞也好美！妳們都是美人」、「豆斗～」、「大家狀態都好好哇！」，李明依也受邀來到現場參加婚宴，他於社群透露婚宴是「多年閨蜜好友兒子的婚宴」，他笑稱現場許多賓客都在排隊跟梁朝偉拍照，沒想到多年之後再見到梁朝偉，對方竟然還記得他們多年前曾經一起打保齡球的回憶。

婚宴現場眾多港台明星雲集，包括張清芳、鍾鎮濤一家人、屈中恆、張小燕等。（圖／翻攝自臉書@李明依）





事實上，根據《三立新聞網》報導，婚宴當天主角新娘是邱淑貞的侄女、新郎則是「河南王」王任生的孫子，家族名下就擁有東裕電器與丹尼斯百貨2集團，新郎的媽媽更是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女，而關穎的媽媽是蔡萬春的女兒，故新郎也是關穎的表外甥。





原文出處：57歲邱淑貞「厚黑髮全上梳」現身台北！三寶媽「真實狀態」震驚網：也…

