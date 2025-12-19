57歲「台灣第一美女」蕭薔鬆口認了「結良緣」 曝曾被大S在超商直擊做1事「笑了」

「台灣第一美女」蕭薔每年都會推出慈善月曆義賣，所得款項捐出幫助他人。珍世美學慈善基金會提供

「台灣第一美女」蕭薔創立的珍世美學慈善基金會即將邁入第30年，在即將揮別蛇年、迎接奔騰馬年的時刻，回顧這段橫跨30年的公益心路歷程。面對媒體多年來不斷關心何時會發出結婚喜訊？蕭薔直言自己早已結良緣，更形容「我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我。」感性表示此生的良緣就是「珍世美學慈善基金會。」

霸氣買地救活剝皮狐狸！ 樹屋計畫深耕偏鄉教育

蕭薔細數30年來點滴，曾因聽聞中國大陸東北地區有養殖場，活剝狐狸毛皮製作皮草，便毅然透過管道設法救出這些狐狸，並捐助經費買地供其安全生活。此外，她得知西藏氂牛日漸稀少也捐助善養，一步一腳印連結世界各地的生命。

廣告 廣告

在台灣，她捐出母親遺留的珠寶協助蓋廟，更長期資助台東偏鄉學童的樹屋計畫與佛光山均頭教育計畫。只要世界各地傳來急難訊息，無論是河南大水救援或尼泊爾小沙彌的學費，蕭薔與基金會從不缺席，甚至在各地的風災、水災與地震後第一時間馳援。

57歲的蕭薔多年勤練瑜珈保持好身材。珍世美學慈善基金會提供

憶大S暖心往事！ 便利商店戴墨鏡跳舞被女神認出

日前大S的善舉在網路引發討論，蕭薔對此深感感動，並回憶起兩人過往的互動。她透露與大S雖不熟，但每次見面對方都極其客氣禮貌，是一位非常暖心的女子。

前陣子蕭薔在澳門活動遇到范曉萱與范瑋琪，兩人轉述了大S生前提過的趣事，原來大S曾驚訝地說，自己在便利商店看到一位戴著墨鏡的大美女正在跳舞，定睛一看才發現那位隨興起舞的人正是蕭薔。

蕭薔不僅練瑜珈，還有一手好毛筆字。珍世美學慈善基金會提供

2026年曆預售起跑！ 蕭薔出神入化瑜珈展現絕美身材

邁向30週年的蕭薔「珍世美學年曆」，2026年以「珍世麗彤」為題，呈現明豔且奔放的風格。蕭薔每年堅持印製2000本年曆，每本捐贈500元。在最新的馬年年曆中，蕭薔再度展現出神入化的瑜珈動作與深厚的書法功底。目前年曆已開始預售，凡捐款499元以上即可獲贈一份慈善年曆，蕭薔希望大家能一如以往大力支持，讓這盞善心小燈持續散發不滅的光亮。

57歲蕭薔有「台灣第一美女」封號。珍世美學慈善基金會提供

蕭薔曾被大S直擊在超商自在跳舞。珍世美學慈善基金會提供

捐款帳號：

財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會

台灣土地銀行：005

東台北分行：0991

帳號：099001023485

捐款後，請提供匯款証明，並於匯款單上填寫聯絡方式地址，以利郵寄月曆。



回到原文

更多鏡報報導

陳意涵脫衣搜身自虧小ㄋㄟㄋㄟ！ 鍾欣凌「爆乳跳舞」曝安心亞睡姿竟這樣

影史最強特務變身！湯姆克魯斯改走喜劇路線 《挖掘者》拿鏟子大跳神舞

陳曉、陳妍希離婚10個月被挖分手真實原因 一個脾氣差、一個玩很嗨！2關鍵點撐不下去