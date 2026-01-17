57蘿蔔日「拔出好彩頭」楊瓊瓔承諾為孩子守護出一片肥沃土壤

「57蘿蔔日-2026農趣拔蘿蔔」今（17日）在台中市梧棲區熱鬧登場，國民黨立委楊瓊瓔現身參與。她在臉書發文分享，看著孩子們專注的眼神，自己也蹲下來一起拔蘿蔔，這不只是拔出象徵吉祥的好彩頭，更是我們對下一代的承諾，「我們要為孩子守護出一片肥沃的土壤」。

楊瓊瓔分享，今天的行程充滿了泥土的芬芳與人情的溫度，一早在梧棲參加 57蘿蔔日，看到好多爸爸媽媽帶著小朋友，大手牽小手，用力拔出白胖胖的蘿蔔，看著孩子們專注的眼神，自己也蹲下來跟著一起用力拔蘿蔔。

帶著這份朝氣，楊瓊瓔轉往大甲都城隍廟參拜祈福，並到第二公有市場向鄉親懇託。她說道，城隍爺是地方的守護神，保佑合境平安；而市場裡的每一聲招呼、每一雙緊握的手，則是這座城市最真實的生命力。從田間的豐收，到市場的熱鬧，這就是我們生活的縮影。

楊瓊瓔也說，不管是培育未來的主人翁，還是顧好現在的庶民經濟，都是她心頭最掛念的事。承載著大家的笑容與期待，我們會更努力。祈求城隍爺護佑台中，我們一起打拚，讓生活一年比一年更好。

