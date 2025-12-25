571億元一夜入袋 美國威力球聖誕夜誕生超級幸運兒

美國威力球在平安夜開出18.17億美元頭獎，折合約新台幣571億元，由阿肯色州幸運玩家抱回。（圖／達志／美聯社，下同）

美國威力球（Powerball）在平安夜開出驚人頭獎，一名來自阿肯色州的幸運玩家，成功抱走高達18.17億美元的彩金，折合約新台幣571億元，為威力球長達3個月、連續無人中頭獎的紀錄畫下句點。

阿肯色州售出的威力球彩券，讓當地誕生史上第二次威力球頭獎得主。

根據《美聯社》報導，威力球官方公布，本次中獎號碼為04、25、31、52、59，威力球號碼為19。由於開獎前最後階段彩券銷售表現超出預期，使頭獎金額進一步推升，最終成為美國史上第二高的樂透彩金，同時也是2025年威力球金額最高的一次頭獎。若中獎人選擇一次領取現金，稅前金額為8.349億美元，約合新台幣262億元。

威力球彩券每張售價2美元，平安夜開出天價頭獎，終結長達3個月無人中獎紀錄。

威力球產品組主席、同時也是愛荷華州樂透執行長馬特．史卓恩（Matt Strawn）透過官網表示，這是一個「真正非凡、足以改變人生的獎項」，並感謝所有在這段頭獎累積期間購票的民眾，強調每一張彩券的收益，都能支持全美各地的公共計畫與服務。

在此次頭獎誕生之前，威力球已連續46期未開出頭獎。上一回有人中得頭獎是在9月6日，當時由密蘇里州與德州的玩家共同分得17.87億美元，約新台幣561億元的彩金。

官方也指出，這是史上第二次有威力球頭獎在阿肯色州售出，首次發生於2010年。此外，上一次在平安夜開出威力球頭獎，則要追溯至2011年；至於聖誕節當天開出頭獎，歷史上共出現過4次，最近一次是在2013年。

威力球頭獎的中獎機率約為2億9220萬分之1，設計目的正是透過連續槓龜累積高額彩金。官方也提醒，雖然頭獎機率極低，但仍設有多項中小獎項，中獎機會相對較高。威力球彩券每張售價2美元，約新台幣63元，目前在美國45個州、華盛頓特區、波多黎各及美屬維京群島均有販售。

威力球彩券每張售價2美元，平安夜開出天價頭獎，終結長達3個月無人中獎紀錄。（圖／翻攝自X，@AP）

