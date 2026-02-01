575專案首案 內湖海砂屋將簽約翻新

海砂屋五七五專案首案成功招商，圖為基地位置。(台北市都市更新處提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市都市更新處一日表示，海砂屋五七五專案第一案「內湖康樂街一百三十六巷公辦都更案」已選定「暐傑建設股份有限公司」為最優申請人。該案主題為「東湖之水、城市綠巢」，計畫以綠廊、鄰里客廳及城市降溫為核心策略，預計投入約二點零七億元，建設二十一層住宅大樓，一一五年上半年完成簽約。

該基地面積約一千八百四十平方公尺，屬於需拆除重建的高氯離子混凝土建築物，位置鄰近東湖國中及五分埤生態濕地，生活機能完善。更新後將提升建築能效，強化結構安全及環境友善。

自一一三年申請以來，市府積極協助方案評估及住戶溝通，並調整招商條件，獲得住戶百分之百支持，展現社區共識。海砂屋五七五專案自一一三年三月四日起公告實施，詳細資訊可至北市都市更新處網站查詢或撥打專線。