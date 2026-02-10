58個平台提供AI一鍵脫衣！兒少性剝削破大洞 衛福部回應了

58平台提供AI一鍵脫衣！兒少性剝削破口 衛福部回應了（示意圖:shutterstock/達志）

AI浪潮興起，恐助長兒少性剝削！台灣展翅協會公布，去年發現高達58個平台提供AI一鍵脫衣、換臉等功能，呼籲政府透過法令禁止相關功能。衛福部表示，國內未接獲相關申訴，但現行法規已明訂相關罰則，未來將與相關部會討論是否立法禁止、規範AI生成性影像功能。

台灣展翅協會今日指出，去年受理超過2400件兒少性剝削、性虐待檢舉案件中，發現高達58個平台提供AI一鍵脫衣、換臉等功能，代表只要1張照片就能大量生成兒少及女性性影像。呼籲政府透過法令禁止AI脫衣工具，並明定此功能的開發者、從中獲利者的法律責任。

衛福部保護司司長郭彩榕表示，目前性影像中心並未接獲AI生成性影像相關申訴案件，不過若國外有類似軟體，國內也要提高警覺。

郭彩榕指出，國內自112年「兒少性剝削防制條例」修法後，針對兒少性影像，不論是製造、散布或持有都是違法，現行法規明訂，兒少性剝削行為包括性影像、足以引起性慾或羞恥的圖畫等，因此AI生成的擬真性影像也包含在內，一樣會受到處罰，若民眾發現類似情事，也可以向性影像處理中心申訴。

郭彩榕表示，如果民眾在網路上看到相關影像，可提供網址到性影像處理中心進行申訴，目前要有具體網址才有辦法進行移除下架。若網站有生成AI性影像「功能」，未來是否可能針對生成功能進行禁止？郭彩榕說，衛福部會與其他相關部會進行討論，看未來是否能朝此方向進行立法。

