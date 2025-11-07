58年來首例？鳳凰颱風恐登陸台灣 將挑戰歷史紀錄

鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一至週三將影響台灣天氣，且不排除登陸台灣本島。根據氣象署歷史資料，雖然11月發布颱風警報並不罕見，但58年來僅有1967年的吉達颱風曾在11月登陸台灣，當時造成花蓮地區災情嚴重。

鳳凰颱風預計下週一至週三將影響台灣天氣。（圖／中央氣象署）

資料顯示，過去11月期間共有19個颱風曾發布颱風警報，去年就有康芮、天兔兩個颱風在11月期間接近台灣，但颱風中心均未登陸台灣本島。若鳳凰颱風最終登陸台灣，將成為58年來首個在11月登陸台灣的颱風。

而上一次於11月期間登陸台灣的颱風，是1967年的吉達颱風，當時颱風登陸台灣後，於台中及新竹間出海，進入台灣海峽後就灰飛煙滅，減弱為熱帶性低氣壓，這場颱風仍造成花蓮地區災情慘重，成為台灣11月颱風災害的重要歷史案例。

