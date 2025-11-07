58年來首見？鳳凰穿越台灣將挑戰「最晚登陸颱風」歷史紀錄

鳳凰颱風10日將以「中度上限、可能強烈」的規模進入呂宋島，同天就會從呂宋島出海，之後預計會北轉朝台灣方向而來，11、12日對台灣影響最大。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 雖然已經11月，但仍有很多颱風陸續生成，其中鳳凰颱風預估下週登陸台灣，事實上，根據氣象署資料，11月有颱風並不罕見，總計歷年11月共有19個颱風影響台灣並發布颱風警報，但上一個中心登陸台灣的是1967年「吉達」颱風，相差了58年。

氣象署指出，鳳凰颱風10日將以「中度上限、可能強烈」的規模進入呂宋島，同天就會從呂宋島出海，之後預計會北轉朝台灣方向而來，11、12日對台灣影響最大，颱風中心不排除登陸台灣，若以目前路徑判斷，氣象署最快10號發佈海警、11號發佈陸警。

不過不少人對於11月仍有颱風感到疑惑，但事實上，根據氣象署歷史資料，歷年11月共有19個颱風曾經發布警報，2000年後的11月颱風有7個，其中去年康芮、天兔就佔了兩個，且都有發布海上陸上颱風警報，不過中心未登陸台灣。

至於上一個登陸的11月颱風是1967年的吉達颱風，吉達當年在11月在呂宋島東方海面形成後，向西北行進，於18日10時6分在花蓮南方30公里處登陸，由台中及新竹間出海後，在台灣海峽北部減弱為熱帶性低氣壓，造成花蓮地區災情慘重，有人員傷亡。

