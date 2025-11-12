58年首見！鳳凰颱風豪雨炸10縣市 宜蘭東澳嶺「雨量破千毫米」釀災情

今年第26號颱風「鳳凰」襲台。（翻攝自氣象署）

今年第26號颱風「鳳凰」襲台，預估今（12日）晚間颱風中心在屏東沿海一帶登陸，由於受颱風與東北季風共伴效應影響，今晨氣象署對全台10縣市發布豪雨特報，其中宜蘭東澳嶺累積雨量突破1000毫米，昨晚豪雨更是傳出淹水災情。對此，氣象專家就大呼，這是睽違58年自西南部登陸的颱風，提醒「風雨的威力不容小覷」。

氣象署今晨4:15發布豪雨特報，豪雨地區包含基隆北海岸、台北市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區；大雨地區包含，台北市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。

廣告 廣告

氣象署表示，鳳凰目前中心位於鵝鑾鼻西南西方海面，暴風圈今凌晨0時左右接觸恆春半島，並持續向東北朝屏東陸地前進，預估晚間5時至8時可能登陸屏東沿海。若路徑速度不變，最快今晚至明（13日）清晨有望解除颱風警報。

宜蘭縣東澳嶺累積雨量高達1061.5毫米

根據氣象署統計，自10日0時至今清晨4時止，宜蘭縣東澳嶺累積雨量高達1061.5毫米，為全台之最，其次新北市大粗坑、台北市擎天崗、台東縣牛頭山、基隆市基隆及花蓮縣秀林等地也降下數百毫米豪雨，雨勢預估今晚至明晨才會逐步趨緩。

台灣睽違58年 11月自西南部登陸的颱風

對此，氣象專家林得恩在臉書粉專《林老師氣象站》就坦言，這是睽違58年，台灣再度迎來11月自西南部登陸的颱風，直言鳳凰雖已降為輕颱，但在共伴東北季風加乘下「風雨的威力不容小覷」，提醒北部與東部山區嚴防坍方、落石及土石流，低窪地區亦須防範積淹水與強陣風。

更多鏡週刊報導

普發1萬入帳了！逾497萬人今早收驚喜 沒收到錢別慌「這樣補救」最快拿到

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

吳亦凡35歲生日前夕驚傳「1原因死在獄中」 屍體被祕密處理！北京官方封口不談