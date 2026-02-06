58歲夏禕宣布當阿嬤！首帶6歲外孫女公開露臉 被問「感情現況」鬆口了

記者蔡維歆／台北報導

夏禕出席餐會受訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

夏禕、李志希、周遊、李朝永、侯麗芳、章永華、李珮菁、李炳輝等多名資深藝人，今（6日）出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」。夏禕感嘆近期多位藝人逝世，尤其曹西平猝逝最讓她不捨，「很遺憾，他那麼年輕，真的很不能接受。」

夏禕帶外孫女現身。（圖／記者鄭孟晃攝影）

她今帶著6歲、身高130公分的外孫女「豬豬」出席餐會，直言不想讓孫女進入演藝圈，先前收到的演出邀約也都一一婉拒，「梨園太苦了，這一行很辛苦，熬很久又未必出頭，我吃過的苦不想讓孫女也承受。像我14歲就沒有長過身高，因為我一年要學會8年的功」。

說起感情生活，58歲夏禕忍不住哀嘆：「沒有人追啦，這麼老了怎麼會有人追？」但不孤單寂寞，認為自己感情其實很豐富，「忙家人、孩子跟朋友就忙不完了，我沒時間寂寞，每天時間都不夠用。」談及近期演藝圈接連傳出噩耗，夏禕神情沉重表示：「只能說很遺憾，尤其看到曹西平大哥過世的消息，他那麼年輕，真的很不能接受。」她回憶曹西平過去常上她與大炳主持的節目，「我一直很欣賞他，個性非常直爽，很可惜、很難過，也希望他在另一個世界能過得更快樂」。

