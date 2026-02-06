58歲夏禕超凍齡阿嬤！帶著6歲孫女跑飯局 嘆：老了沒人追

【緯來新聞網】58歲夏禕今（6日）帶著6歲孫女一同出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，祖孫鬥嘴互動溫馨可愛。她表示後天要飛上海，和女兒一起團圓，屆時會親自下廚準備上海菜，像是八寶辣鴨、墨魚大烤等經典年菜，感受濃濃年味。

夏禕（右）帶著小孫女出門吃飯。（圖／記者陳明中攝）

夏禕之前在規劃自編自製的60集電視劇，今卻透露劇暫時喊停，因台灣資金尚未到位，加上合作公司出現稅務問題，她不擔心：「好劇不怕久，別人拍不來。」此外，夏禕上半年有機會接演一部古裝電影、與香港演員合作，可是因為角色設定為30多歲，擔心差距過大，仍在考慮中。



孫女目前在台灣上幼兒園，先前也曾有人找小寶貝拍戲，但都被她一口回絕，「不想讓孫女進演藝圈，太苦了」，接著說孫女目前的志向是當律師，結果馬上被小孩當場吐槽。

夏禕感嘆人生無常。（圖／記者陳明中攝）

說起感情生活，夏禕忍不住哀嘆：「沒有人追啦，這麼老了怎麼會有人追？」但不孤單寂寞，認為自己感情其實很豐富，「忙家人、孩子跟朋友就忙不完了，我沒時間寂寞，每天時間都不夠用」。



談及近期演藝圈接連傳出噩耗，夏禕神情沉重表示：「只能說很遺憾，尤其看到曹西平大哥過世的消息，他那麼年輕，真的很不能接受。」回憶和曹西平過去，對方常上她與大炳主持的節目，「我一直很欣賞他，個性非常直爽，很可惜、很難過，也希望他在另一個世界能過得更快樂」。

