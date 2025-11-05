58歲婦工作久坐「嚴重靜脈曲張」…竟「心肺衰竭」暖醫出手雷射救命

記者羅欣怡／新竹報導

新竹58歲婦人因工作需久坐導致靜脈曲張，反覆治療卻久未癒合，腿部潰瘍甚至心肺衰竭，反覆治療未癒，輾轉找上醫師翁啟峰，發現婦人右腿小隱靜脈逆流，導致血流鬱積、組織缺氧，透過雷射封閉手術合併清創與防水敷料助婦人康復。也因婦人經濟困難，翁啟峰還減免費用、邀企業伸援手，讓婦人安心接受治療。

翁啟峰醫師不但替婦人治療，也邀企業伸援手。（圖／安貞診所提供）

中醫大新竹附醫心臟外科前主任翁啟峰指出，該婦人原本是大貨車駕駛，後為了生計改做外送，但前一份工作長時間坐著導致靜脈曲張，雖已接受相關治療，卻於術後潰瘍、傷口持續惡化，即便多次清創與傷口照護，仍無法癒合，婦人為了家中老小，也只能帶著大面積的傷勢跑外送，看得他於心不忍。

廣告 廣告

翁啟峰發現，該患者腿部皮膚色澤變深，且患者已感受身體極度不適，研判下肢血液無法正常回流心臟，經詳細檢查，患者右腿有1條血管小隱靜脈有逆流情形，造成血流鬱積與組織缺氧，是傷口遲遲無法恢復的主因。

翁啟峰離開中醫大新竹附醫後開診所，在竹北地區服務鄉親。（圖／記者羅欣怡攝影）

發現了問題，翁啟峰立刻透過小隱靜脈雷射封閉手術，並合併進行傷口清創，同時導入進階防水透氣敷料，避免神經末梢裸露造成的嚴重疼痛，還可促進傷口修復，減少傳統換藥的不適。由於該婦人經濟拮据，難以負擔醫療費用，翁啟峰除主動減免手術費用外，也找來善心企業家伸援手，讓婦人順利康復出院。

翁啟峰提醒，靜脈曲張是常見卻容易被輕忽的慢性疾病，高風險族群包括長時間久坐或久站者、肥胖族群及司機、教師、旅遊業者等。他提醒，若出現血管擴張、皮膚搔癢、腫脹或顏色變深等前兆，務必及早就醫，以免引發潰瘍或系統性併發症。

更多三立新聞網報導

老夫妻相依為命！桃園男是毒駕累犯「吸7顆菸彈」害命 桃院裁定羈押2月

真「放牛吃草」！飼主放養…3牛忘回家「狂嗑操場草地」 學生嗨：太扯

東澳站工安意外！工人誤觸台鐵「2.5萬伏特高壓電」全身冒煙 畫面曝光

離婚成定局！范姜彥豐「暴瘦11Kg」露臉 正妹前女友13字洩心情

