58歲媽怨兒媳搬家沒商量？別忘了「兒子家不是妳家」…劉黎兒曝最佳「婆媳界線」：只在玄關寒暄
Q：我是欣怡，今年58歲，老公與我同年。我們的兒子32歲，結婚已第5年，再過2個月就要生孩子了。老公在兒子結婚那年被派到高雄管理分公司，分住南北，因此除了婚前跟婚禮外，5年來只見過媳婦2次。
媳婦因為在上班，擔心沒人幫忙看小孩，決定搬到她娘家附近，完全不跟我商量。我跟媳婦婚前曾聊到，若生小孩一定要搬到婆家附近住，不但有照應，也可以學習如何教養孩子。尤其已經知道是男孫，她娘家只有兩個女兒，豈不是更該多跟我商量才好？看來抱孫的幸福就只有親家才能享受到。
更糟的是，我為了他們搬家問題，跟兒子說了幾次，媳婦就在旁邊，也不肯出聲，我兒子聽幾次不耐煩，還掛了我的電話，讓我不知今後該怎麼跟兒子、媳婦乃至親家相處？
這4、5年來，不論大小事，只有兒子會打電話來，媳婦從沒打過電話給我，明明每次她都在旁邊，卻不主動說要接電話，只有幾次兒子把電話換她打招呼。
我很想跟媳婦建立關係，但兒子常說她很累且不擅交際等，沒讓她接。據兒子說媳婦性格黑白分明，不看人臉色說話，連上司也拿她沒辦法，以後比較熟悉後再慢慢建立關係就好，他完全站在媳婦立場說話！
當初媳婦說兒子是獨子，將來一定會搬到婆家附近，才能彼此有照應，我那時就說「你們住哪裡都好，但不要住岳家附近，這樣我們很難常進出你們家！」這是我對兒子結婚唯一的條件，當時媳婦表示理所當然，她還要請教我如何養育孩子，也想跟我一起購物等。
結果她決定搬到娘家附近，違反了承諾！而且他們搬完家才告知，兒子說因為是第一胎非常不安，在她父母家附近較安心等等，看來就是兒子、媳婦及岳父母商量決定的，我絲毫不知情，心裡很不是味道！
除此之外，我也覺得兒子的婚事從一開始就錯了。媳婦排行老二，最初跟親家見面時，他們就直抱怨長女公婆炫富，每次出國旅遊就送名牌包、貴重禮物過來。
我回說「這不是很好嗎？要是女兒夫家送名牌包，我會很開心！」但他們卻抱怨負擔很大，因為靠退休金生活，無法回像樣的禮，也無法給女婿或孫子送豪華禮物等等。不知道為什麼，我跟親家就是話不投機！
總之，我實在太氣兒子搬到媳婦娘家附近，講電話時忍不住發脾氣說「就當沒生你這兒子，也不認為真的有孫子！你們跟我越來越疏遠了！」吵了幾次，兒子就掛我的電話，這是一週前的事。我因此半夜睡不好，覺得自己被疏遠，不甘願也很傷心。
我不知道今後將如何跟兒子、兒媳跟親家往來？好不容易要抱孫了，卻突然被推進無底深淵，我該怎麼辦？我問我先生，他說我是得了空巢症候群，無法適應孩子長大獨立，真的如此嗎？
插手350公里遠兒子家務事是「太閒」
A：欣怡好，我通常都會對來諮詢的人說「辛苦你了！」但對妳，我說不出這樣的話，只覺得妳太閒了，忘記兒子家不是妳家。
你跟先生才58歲，還有30年以上人生要過，怎麼可以人在高雄、卻想插手管350公里外的兒子家務事？甚至抱怨親家，實在太離譜！
妳口口聲聲說媳婦違反承諾、沒遵守當初條件，這種話可不能隨便說出口。除非妳幫兒子兒媳買房，才能暗示他們最好住哪裡；其實就算妳出錢，也不能強要他們遠離岳家。
媳婦當初說好，只是剛見面的客套話，不想頂撞妳吧！
妳忘了是你們搬到高雄，根本無法幫媳婦照料孩子。她在上班，孩子出生後有她父母幫忙照顧，妳不也比較安心？就算你們住在台北，兒子家也是離岳家近比較好，因為媳婦拜託自己爸媽來照看孩子比較容易說出口，而且她父母已退休，正好能幫得上忙，真的是萬萬幸！
妳該為妳兒子及孫子開心，妳在遠處，卻還有人代妳照料一切！
原本兒子家就不是妳的
她的父母看來就只是老實人，坦承不習慣收到回不起禮的名牌包，多少是把妳當自己人。妳該感謝媳婦跟妳兒子結婚，還努力上班，而且願意讓妳抱孫子，明明就是天大喜事，妳應該慶幸萬事順利，怎麼沒事找碴，發兒子的脾氣？
兒子被妳搞得很頭痛，才會掛電話，他算是很有耐心了！妳不該傷心，而是開心，至少先給兒子媳婦搬家紅包，致電表示自己上次說過頭，搬家幫不上忙，也不知道買什麼才好，讓媳婦自己決定。
這樣妳兒子有面子，媳婦也會覺得妳不是無聊囉嗦的老太婆，然後也對親家表示感謝，因為孫子今後都要麻煩他們了！
原本兒子家就不是妳的，妳不該打算隨時出入。我常說我謹守這個原則，至今只在兒子家玄關跟他或媳婦說話，應他們要求一起在外吃飯或小旅行，兒子愛他老婆、而且老婆也愛他才會幸福，他們能幸福就是我的幸福！
妳才58歲，人生重心本就不該放在孩子身上，妳應該珍惜先生及自己的家，在高雄生活期間，多多瞭解當地，假日跟先生出遊，製造兩人高雄時代的珍貴回憶才最重要！
★夫妻、親子、家庭、退休、空巢期、心事...中年後的人生疑難雜症，歡迎私訊幸福熟齡粉專，將有機會獲得劉黎兒老師以專欄形式回應
