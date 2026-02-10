58歲康康飽受1隱疾所苦 拒開刀坦言「恐造成半身不遂」

康康10日出席「鑽石舞台之夜」演唱會練團。讀者提供

由胡瓜發起，攜手康康、歐弟聯手主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日重返臺北流行音樂中心盛大開唱。隨著農曆春節將至，眾星提前進入備戰狀態，10日進駐練團室展開馬拉松式排練，老中青三代同場飆戲、笑料齊發，還沒正式登台就先掀起一波回憶殺。

余天將擔任演唱會首日壓軸，今練團開口獻唱招牌金曲〈榕樹下〉，渾厚嗓音依舊、氣勢十足，展現「寶刀未老」的硬底子實力。這回他將與兒子余祥銓同台，搭配黃西田、胡瓜說學逗唱，重現當年秀場式綜藝橋段，甚至連昔日招牌「巴掌功」都預告在正式演出中重出江湖，笑點與回憶一次到位。

秀場文化搬上北流重現

胡瓜全程盯場彩排細節，對節目橋段要求精準到位，希望把最道地的秀場精神搬回北流舞台。他笑說這場演唱會不只是表演，更像是一場跨世代同樂會，讓爸媽找回青春、年輕人認識經典，「帶長輩來看，比送紅包更有感」，力拱觀眾把門票當成最暖心的新年禮物。

至於康康則是「拚命三郎」代表，透露今年尾牙已接下20場，春酒、廟會邀約接不停，行程滿檔到不行。不過他過去飽受痛風所苦，最近又閃到腰、檢查出長骨刺，健康亮紅燈，被問是否動刀治療，他坦言擔心手術風險、恐造成半身不遂，目前先靠復健調整身體。「鑽石舞台之夜」演唱會門票於年代售票系統熱賣中。

胡瓜、余天、余祥銓10日出席練團活動。林煒凱攝



