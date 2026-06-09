58歲楊潔玫《大愛街2巷》挑戰20頁台詞 背到「忘了角色名」自認有報應

四季線上／陳軒泓 報導

在《大愛街2巷》飾演嚴正嵐婆婆的實力派演員楊潔玫，她在劇中細膩詮釋一位「嘴硬心軟」的退休老師，將職業慣性帶入家庭的矛盾與體悟，引發許多觀眾共鳴。她坦言：「當老師有莫名的正義感，因為教學生要做對的事，看到不對的要去指導他」。這種舊觀念非常直接，不對就直說，甚至在劇中與李維維上演一段精彩的「教育」對手戲。

楊潔玫在新戲《大愛街2巷》飾演退休教師

楊潔玫在劇中也是一位婆婆，她形容角色凡事「按表操課」，而現實生活的自己也是如此。她透露自己過去也是清單狂人，會為自己列出滿滿一張表，工作時有表，不工作也會列表。但現在的她學會放輕鬆，生活重心轉向烘焙，「現在可麗露、貝果什麼甜點都會做」，拍戲時劇組也常能吃到她做的點心。

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楊潔玫熱愛烘焙，時常做點心請劇組享用

16歲開始拍戲經驗豐富 楊潔玫自嘲有「這報應」

楊潔玫即將邁入耳順之年，也有教大學生的經驗，她觀察到現代年輕人的相處模式要先像朋友，等到對方接受了才會認可。當學生知道她的資歷後很驚訝的對她說「老師你演過這麼多的戲」，因為這份專業職業被認可，大家反而變得很願意聽她講道理。

楊潔玫客串演出《大愛街2巷》，卻有多達20幾頁的台詞

這次在《大愛街2巷》雖然是客串，台詞卻多達 20 幾頁，楊潔玫笑說只能分段背，背到最後連角色姓什麼都忘了。她幽默自嘲：「從 16 歲拍到現在，可能因為學生時期不愛唸書，現在懲罰要背很多東西，連詩詞歌賦都要背」。《大愛街2巷》週一到週五每晚八點在大愛頻道與大愛劇場 YouTube 頻道同步播出。

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