58歲王祖賢罕曬近照！自曝「新嗜好」 網讚美炸：聶小倩神韻依然在

王祖賢久違和粉絲分享近照，祝大家耶誕節快樂。（翻攝百度王祖賢吧、網路照片）

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，並在溫哥華開設艾灸館。耶誕節將至，王祖賢今（23日）親自在社群網站分享近照，更透露「新嗜好」，讓粉絲相當驚喜。

王祖賢最近迷上什麼事？ 新照片被讚好美

王祖賢今久違在「百度王祖賢吧」曬出一張照片，可見她坐在艾灸館的沙發上，穿黑色羽絨外套、穿白色長裙，綁著公主頭，單手托腮，看起來在沉思，恬靜脫俗，散發仙氣。

王祖賢發文：「預祝聖聖誕節快樂喲，最近喜歡上了頌鉢！如果您們也喜歡，可以和我一起共渡。」

粉絲們紛紛湧入留言祝福，「姐姐聖誕快樂」「好久不見」「要永遠平安健康」「真的太美了」「美炸了，小倩的神韻依然在」「永遠的女神」，也有人關心她的愛犬「智悟」怎麼沒有一起入鏡。

王祖賢親自曬出近照，祝粉絲們耶誕節快樂。（翻攝百度王祖賢吧）

女神風采依舊 親切給粉絲「翻牌子」

不少粉絲留言求她「翻牌子」，王祖賢也親切回應，以愛心、彩虹、玫瑰花等表情符號與粉絲互動。有網友表示上學到一月底、很累，她還回覆「加油」鼓勵對方。另有人好奇問：「聖聖誕節是什麼？」她則回以「眼冒愛心」的表情符號，展現俏皮一面。

王祖賢1987年在電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」一角，經典銀幕形象傳頌至今。她在溫哥華開設艾灸館近1年，不僅親自接待客人，更親自操灸、鋪艾條，展現匠心精神。不少人為一睹女神風采，遠道而來，她面對簽名、合照要求，都是來者不拒，相當大方。

