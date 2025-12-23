58歲王祖賢罕曬「正臉真面目」 加拿大開艾灸館再曝新嗜好

王祖賢罕曬正臉真面目，開艾灸館再曝新嗜好。（圖／中時資料照、小紅書 王祖賢）

「永遠的小倩」王祖賢20多年前息影後選擇潛心修佛，經常在佛教活動中被民眾偶遇，而注重養生的她，今年2月還在加拿大溫哥華經營艾灸館，吸引不少粉絲親自體驗。隨著聖誕節將至，王祖賢也提前在社群祝福粉絲佳節愉快，更罕見曬出58歲的真面目。

王祖賢23日中午在社群曬出一張照片，只見她盤腿坐在沙發上，放下一頭烏黑秀髮，身穿全黑羽絨外套，腿上披著白色毛毯，單手拖著右臉頰，看起來像在沉思。值得注意的是，王祖賢罕見脫下口罩，露出正面全臉，清新面容完全展露，即使現已58歲，渾身仍散發仙女氣質。

王祖賢分享全臉近照。（圖／百度貼吧 王祖賢）

另外，王祖賢發文寫下：「預祝聖誕節快樂喲〜最近喜歡上了頌缽！」原來她除了忙著經營艾灸館，還學習頌缽來幫助冥想，更大方邀請粉絲，「如果您們也喜歡，可以和我一起共渡」，引來不少網友留言回應，「姐姐聖誕快樂」、「永遠平安健康」、「好久不見」、「小倩的神韻依然在」。

王祖賢公開經營艾灸館的消息以來，幾乎每天都有粉絲朝聖，不只是想體驗不一樣的養生方式，也有機會與心目中的女神近距離互動，就連女星郭靜純、薔薔（林嘉凌）、男星夏克立都親自探訪過，紛紛誇讚王祖賢待人很親切，加上虔誠信佛，可以不斷聽到王祖賢說「阿彌陀佛」，展現她私下的一面。

