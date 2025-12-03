58歲王祖賢親自勾粉絲自拍！ 開金口唱「這首歌」網友全笑翻

王祖賢親自掌鏡，與影迷自拍。（翻攝小紅書）

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後移居加拿大溫哥華，今年在當地開設艾灸館，吸引不少影迷光顧。一名影迷近日在社群網站分享由王祖賢掌鏡的自拍合照，透露王祖賢在艾灸時一邊話家常、一邊哼歌，直呼「美好的像夢中場景」。

影迷眼中的王祖賢 真實性格最接近哪一部電影？

一名住在加拿大的網友日前在小紅書分享與王祖賢的合照，可見王祖賢難得沒有戴口罩，戴著墨鏡、灰色上衣，招牌黑色長髮依舊，親自拿起手機與粉絲自拍。

網友發文：「去了王祖賢開的艾灸館不虛此行。作為一個從小看王祖賢電影的影迷，第一次到加拿大就想過會不會有一天偶遇王祖賢，這次聽說了艾灸館就早早預約好特意從多倫多飛來了溫哥華。」

他形容，王祖賢本人非常真實且真誠，「像一個跟你早就認識的朋友，如果非要拿一部她演的電影中的人物性格來比較，我感覺最接近的是《東成西就》。在她親自給我點火艾灸的時候，都在一邊話家常，一邊哼歌，美好的像夢中場景。」

影迷曬出由王祖賢親自掌鏡的自拍照。（翻攝小紅書）

王祖賢唱了哪一首經典名曲？

艾灸結束候，他和王祖賢聊天很久，王祖賢還送了他一張簽名照和一個楞嚴咒的吊墜。他說：「能看出來王祖賢現在一心鑽研佛法和忙於推廣艾灸文化，過著年輕女生最推崇生活，獨立、有熱愛的事業、內心輕鬆平靜。我想現在的她除了換了個職業，跟以前當演員的她沒什麼不同。」

貼文曝光，許多網友紛紛表示羨慕，有人留言：「祖賢姐姐哼的是什麼歌呀？」原PO回應：「好像是鄧麗君的〈我只在乎你〉」讓其他網友看了哈哈大笑。還有人說：「很難想像當年的香港四大名旦祖賢會親自上陣做艾灸，境界不一樣了。」有人表示：「她應該已經放下那些光環，也不為賺多少錢得夠養員工和店鋪，打發時間做這些能讓她開心就好。」

