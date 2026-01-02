58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

王祖賢於社群平台曬出全臉近照，凍齡狀態引發粉絲熱議。（圖／翻攝自百度貼吧、王祖賢IG）

長居加拿大、淡出演藝圈多年的「玉女始祖」王祖賢，今（2）日於個人社群罕見公開全臉近照，向粉絲送上2026年新年祝福。以「祖賢姐姐」自稱的她，身穿一身墨黑色系造型，搭配黑框眼鏡與毛帽，氣質清新自然，幾乎看不出已58歲，凍齡狀態再度引發網友熱議。

公開照片中，王祖賢穿著一身黑色時尚穿搭，配戴黑框眼鏡與滑雪帽，妝容清淡、氣色紅潤，展現少女般的清新感。雖已58歲，但膚況緊緻，幾乎看不到明顯皺紋，也讓外界關於她「發福、整形過度、顏值崩壞」等傳言不攻自破。

淡出演藝圈多年的傳奇女星王祖賢，自2004年息影後旅居加拿大，並潛心修佛。近年，她於當地經營艾灸館，生活低調。今（2）日清晨約台灣時間8時30分，她罕見透過社群平台向粉絲祝賀2026新年快樂，親自寫下「祖賢姐姐祝大家新年快樂」。

耶誕節當天王祖賢也曾罕見公開美照，狀態亮眼。（圖／翻攝自百度貼吧、王祖賢IG）

王祖賢過往甚少與媒體互動，也不常更新社群帳號，僅偶爾透過百度貼吧與粉絲互動。若有影迷親赴艾灸館尋訪，她亦多表現親切，願意合影或拍攝短影音，與粉絲分享溫暖互動。就在聖誕節當天，王祖賢也曾公開「全臉照」，展現自然狀態，照片一出引起網友熱烈迴響。她此次新年賀圖延續風格，未過度美化修圖，呈現真實風貌。

王祖賢移居加拿大後開設艾灸館，雖個性低調，但偶有粉絲前往探訪時，她多展現親切一面，樂於與影迷合影或錄影互動，並時常在百度貼吧等平台分享。不過，去年11月網路曾出現一名自稱曾任職其艾灸館的網友爆料，聲稱店內單次療程收費高達480至600加幣（約新台幣11000至13800元），但持針灸證照的員工時薪卻僅約30加幣，難以負擔當地生活開銷。該網友稱曾向王祖賢反映薪資問題，卻未獲積極回應，痛批其「女神形象破滅」。

此外，社群平台上也有零星聲音稱進行艾灸療程時疑似遭燙傷，不過目前並無當事人出面，亦無影像或正式證據佐證，相關指控真實性仍待查證。針對這些勞資爭議及顧客體驗風波，王祖賢至今未出面回應，仍維持一貫的低調處事風格。此次僅以全新近照傳遞祝福，也讓粉絲聚焦於她依舊亮眼的氣質與健康狀態。

