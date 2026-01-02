58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言
長居加拿大、淡出演藝圈多年的「玉女始祖」王祖賢，今（2）日於個人社群罕見公開全臉近照，向粉絲送上2026年新年祝福。以「祖賢姐姐」自稱的她，身穿一身墨黑色系造型，搭配黑框眼鏡與毛帽，氣質清新自然，幾乎看不出已58歲，凍齡狀態再度引發網友熱議。
公開照片中，王祖賢穿著一身黑色時尚穿搭，配戴黑框眼鏡與滑雪帽，妝容清淡、氣色紅潤，展現少女般的清新感。雖已58歲，但膚況緊緻，幾乎看不到明顯皺紋，也讓外界關於她「發福、整形過度、顏值崩壞」等傳言不攻自破。
淡出演藝圈多年的傳奇女星王祖賢，自2004年息影後旅居加拿大，並潛心修佛。近年，她於當地經營艾灸館，生活低調。今（2）日清晨約台灣時間8時30分，她罕見透過社群平台向粉絲祝賀2026新年快樂，親自寫下「祖賢姐姐祝大家新年快樂」。
王祖賢過往甚少與媒體互動，也不常更新社群帳號，僅偶爾透過百度貼吧與粉絲互動。若有影迷親赴艾灸館尋訪，她亦多表現親切，願意合影或拍攝短影音，與粉絲分享溫暖互動。就在聖誕節當天，王祖賢也曾公開「全臉照」，展現自然狀態，照片一出引起網友熱烈迴響。她此次新年賀圖延續風格，未過度美化修圖，呈現真實風貌。
王祖賢移居加拿大後開設艾灸館，雖個性低調，但偶有粉絲前往探訪時，她多展現親切一面，樂於與影迷合影或錄影互動，並時常在百度貼吧等平台分享。不過，去年11月網路曾出現一名自稱曾任職其艾灸館的網友爆料，聲稱店內單次療程收費高達480至600加幣（約新台幣11000至13800元），但持針灸證照的員工時薪卻僅約30加幣，難以負擔當地生活開銷。該網友稱曾向王祖賢反映薪資問題，卻未獲積極回應，痛批其「女神形象破滅」。
此外，社群平台上也有零星聲音稱進行艾灸療程時疑似遭燙傷，不過目前並無當事人出面，亦無影像或正式證據佐證，相關指控真實性仍待查證。針對這些勞資爭議及顧客體驗風波，王祖賢至今未出面回應，仍維持一貫的低調處事風格。此次僅以全新近照傳遞祝福，也讓粉絲聚焦於她依舊亮眼的氣質與健康狀態。
看更多 CTWANT 文章
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態
交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手
其他人也在看
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 6 小時前 ・ 10
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 44
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 16
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 12
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 78
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 25
陳大天閃兵案沉寂7個月宣布結婚 新娘劉樸見這一幕大哭
【緯來新聞網】陳大天去年5月因閃兵案令人震驚，形象受損、連舞台劇演出都被換角，沉寂一時，在2026年緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 33
陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫
陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 41
【2026跨年】明星夫妻檔集體曬照！周杰倫乖乖貼昆凌、劉嘉玲戴「2026」眼鏡搶鏡梁朝偉 網笑：誰說了算很明顯！
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 1 天前 ・ 8
獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單 網談「百人斬情史」登熱搜第一
炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
才宣布普發2萬元、年終6個月 振興醫院再推「生日假」創舉！
農曆年將至，振興醫院不僅全院普發2萬元、年終平均6個月，今天再度宣布首創「生日假」，讓全院員工可以盡情開心過生日，同時也不忘積極招募人才，呼籲心導管室、護理部都在招募人才！中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
傳奇影帝「女兒陳屍飯店」！救護人員趕抵已當場死亡 警緊急介入調查
好萊塢在2026年元旦傳出震驚消息。美國傳奇男星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）被發現陳屍於舊金山一家高級酒店，得年34歲。警方初步調查後表示，現場未發現謀殺或其他犯罪行為跡象，確切死因仍有待法醫鑑定結果出爐。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「元旦情侶」獨放過HYBE？V、Jennie相戀到分手竟零報導 D社疑收封口費
南韓娛樂圈每逢元旦，最受矚目的焦點之一，莫過於韓國最八卦的《Dispatch》（D社）所公布的「元旦情侶」名單。多年以來，包括Rain與金泰希、玄彬與孫藝真，IU與李鐘碩，幾乎每一組都讓韓國新年第一天大震撼，也因為如此讓D社被封為「最強狗仔」。然而有網友發現一耐人尋味的現象，在四大經紀公司之中，唯獨HYBE旗下藝人，竟從未曾登上D社的戀情報導。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
臺中醫院喜迎元旦雙寶！印尼籍一家三口皆國定假日出生
115年第一天，衛生福利部臺中醫院喜迎元旦雙寶報到。第一個元旦寶寶的父母都是印尼籍移工，特別的是爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是10月10日出生，產房醫護人員得知一家三口都在台灣國定假日出生，除了羨慕也給予真心祝福。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
10億女星被生母送警局！痛揭童年陰影 「背後真相曝光」化解心結
「10億女星」王宥忻事業成就輝煌，近日也分享人格養成往事。她童年曾因朋友錢不見，被母親直接載到警察局做筆錄，這讓年幼的她誤以為母親不信任自己。直到多年後與母親把話說開，才發現母親當時的苦衷。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話