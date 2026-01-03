58歲王祖賢遭爆壓榨員工！ 新年PO美照「避談此事」：回娘家啦

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

58歲女星王祖賢自2004年淡出螢光幕後，便移居加拿大潛心修佛，去年開始在當地開設艾灸館，不過卻遭爆料似出現壓榨員工情況，給技師的薪資不符合當地物價水平；王祖賢對於此風波尚未發聲回應，不過昨（2日）她久違更新社群，PO出自己的正臉自拍照笑喊：「回娘家啦」，讓不少人猜測她是否準備要回台灣了。

王祖賢昨（2日）久違更新社群，PO出自己的正臉自拍照笑喊：「回娘家啦」。（圖／王祖賢百度貼吧）

王祖賢去年初宣布在加拿大開設「灸覺養生會館」，店內消費採預約制、1小時要價120元加幣（約新台幣2730元）；由於本人時常出現在店內，也會親自上陣服務客人，因此吸引不少粉絲前往朝聖。未料卻有自稱艾灸館的員工爆料，王祖賢只給底下員工6加幣（約新台幣137元）時薪，不僅被質疑剝削勞工，還有疑似燙傷客人的傳聞出現。

不過，王祖賢本人未對此事進行回應，許多粉絲也認為這是沒有經過證實的事情，不應該隨意替王祖賢貼上負面標籤。而向來低調的她昨日也在百度貼吧PO出正臉自拍照，身穿黑色外套、配戴黑框眼鏡，氣色看起來相當良好，並搭配文字「回娘家啦！哈哈，祝福大家馬年行好運連連」，引發粉絲猜測她是否準備回台灣，不過她發文當下的IP仍顯示在加拿大。

