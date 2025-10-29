58歲男雷射筆照淡水輕軌！捷運公司報警 住處搜出毒品

男子拿雷射筆惡作劇，照射輕軌駕駛，遭警方逮捕、住家被搜出毒品。 (圖／TVBS)

輕軌列車行駛途中，突然遭到綠色雷射光照射，駕駛受到驚嚇，因此通報警方處理。警方循線追查，在新莊逮捕一名58歲蔡姓男子，並在其住處發現海洛因及吸食器等毒品。蔡嫌供稱是因為好玩才拿雷射筆照射輕軌，但他和44歲王姓女友不僅有毒品前科，還因此次事件被依公共危險罪及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

男子拿雷射筆惡作劇，照射輕軌駕駛，遭警方逮捕、住家被搜出毒品。 (圖／TVBS)

一輛輕軌列車從竿蓁林站往紅樹林方向行駛時，突然有一道綠光從遠處射來，讓駕駛嚇了一跳。雖然當時距離太遠，駕駛無法立即確認光源位置，但由於類似狀況已經發生多次，輕軌人員認為這嚴重影響行車安全，因此決定報警處理。

警方接獲通報後積極循線追查，很快就鎖定了附近一棟高樓的住戶。事件發生在本月5日，警方發現使用雷射光的住戶住在19樓。經過調查，警方最終在新莊找到了嫌疑人。這名身穿背心的58歲蔡姓男子被逮捕後，警方在其車內找出了雷射筆。蔡嫌坦承，他純粹是因為好玩才拿雷射筆亂照，原以為可能只會被罰款。

然而，事情並未就此結束。警方到蔡嫌家中搜索時，還有新的發現。淡水分局中山路派出所所長張智博表示，進一步搜索蔡嫌住處時，發現了海洛因及吸食器等毒品，當場逮捕蔡嫌與其44歲王姓女友。全案已依公共危險罪及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

據了解，蔡嫌自稱經商，與女友除了在淡水租屋外，在新莊也有租屋處。兩人過去就有毒品前科，社區附近居民對他們也有印象，不只一次看到他們在大廳玩滑板車。警方多次到社區尋找，確認是哪一戶拿雷射筆惡作劇，才發現是這對情侶。沒想到兩人家中還有毒品，這下房東恐怕不敢再續租，社區其他住戶也能稍微安心。

