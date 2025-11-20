58歲男高雄港溺水命危！送醫搶救中

男子送醫時已無生命跡象，經送往大同醫院搶救。（示意圖／翻攝自pixabay）





高雄港今（20）日晚間驚傳溺水意外，一名年約58歲的男子於傍晚6時許被發現在第一港口安檢所旁的碼頭海面載浮載沉。海巡及消防人員獲報後緊急趕抵，將男子拉上岸急救，但男子送醫時已無生命跡象，經送往大同醫院搶救，仍生死未卜。警方已通知家屬到院，正進一步釐清男子身分及落水原因。

港務消防大隊高雄港隊表示，今日晚間6時25分接獲高雄市消防局轉報，指出高雄港一港口安檢所附近的碼頭海域疑似有人體漂浮。港務消防隊蓬萊分隊獲報後立即出動2車7人馳援。救災人員於6時31分抵達現場時，溺水男子已由海巡署人員及高雄市消防局隊員合力拉起至岸邊，但當場無呼吸心跳。

消防人員立即展開急救，包括心肺復甦術與持續監測生命徵象，但男子仍未恢復呼吸心跳，於晚間6時50分，由高雄市消防局救護人員將其緊急送往大同醫院急救。院方對男子進行持續搶救，目前仍在評估後續治療情形。

初步了解，男子身上攜帶證件，警方已循線通知家屬前往醫院協助確認身分。由於現場並未發現明顯打鬥痕跡或意外跡象，警方正調閱碼頭周邊監視器畫面，以釐清男子是意外落海、跌落、或另有其他原因。同時也將訪查現場目擊者與港區相關人員，釐清事發前後情況。

高雄港一港口因鄰近海巡及安檢線，平時人車往來不多，但仍偶有民眾靠近岸邊或進行作業。港務消防大隊呼籲，港區碼頭設施多數未設護欄，加上夜間視線較差，民眾活動時務必留意安全，避免靠近海緣或在人員稀少處停留，以防意外發生。目前全案由警方進一步調查中，詳細落水原因尚待釐清，預計透過監視器畫面比對及家屬說明，才能還原事件全貌。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

