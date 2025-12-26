58歲男「女上男下」啪一聲斷了！隔天腫如「紫茄子」急手術 醫師這樣說

男子因嘗試女上男下體位，結果發現私密處嚴重血腫有如「茄子」一般緊急就醫治療。示意圖，非當事人。亞大附屬醫院提供



許多人視聖誕季為約會好時機，進行親密行為也要特別注意安全。台中58歲廖姓男子在聖誕夜當晚嘗試與女友解鎖「女上男下」新姿勢，過程中突然聽到「啪」一聲清脆聲響，勃起狀態瞬間消退，下體開始腫脹變色，隔天起床竟發現變成「紫茄子」，才驚覺大事不妙緊急就醫，經醫師診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術，避免造成永久性勃起功能障礙。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑敘述，男子由於當下疼痛並不明顯，就誤以為只是短暫拉傷，並未立即就醫，隔天清晨陰莖變得明顯腫脹，顏色逐漸轉為深紫，外觀有如茄子一般，嚇到趕緊前往醫院檢查，發現竟然是「陰莖骨折」了。

醫師提醒若未能及時處理陰莖白膜破裂問題，最嚴重可能造成永久性勃起功能障礙。亞大附屬醫院提供

邱鴻傑說明，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，原因是陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄，此時一旦受到突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能發生破裂，這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生。

邱鴻傑強調，陰莖白膜破裂常伴隨明顯徵象，包括突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血，有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機，警告「恐怕會造成永久性勃起功能障礙」。

邱鴻傑說，受傷後24小時內便接受手術，多數患者可恢復正常性功能，相反地，若選擇保守治療或延誤處理，出血與纖維化可能加劇，增加長期後遺症的風險。

邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下，承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，但年輕人玩過頭受傷的案例也不少，因此，男女親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應儘速就醫檢查，別錯過黃金治療期。

