58歲竹科CEO突失憶！新型診斷工具揪出竟有「這問題」
58歲的許姓男子是竹科的企業CEO，幾個月內多次「突然失憶」，檢查後確診罹患早期阿茲海默症。醫師指出，有部分早期阿茲海默症患者無法透過神經心理評估鑑別出來，國內已開發出更有效的鑑別工具，可以偵測早期的阿茲海默症患者。
做簡報忘詞、搭高鐵忘記在哪下車
許先生在一次工作中做簡報時突然忘詞，還講不出公司的財報數字，本來以為是自己壓力太大，不料後來幾個月內類似的狀況頻頻，連搭高鐵都忘記應該在哪一站下車，到中國醫藥大學新竹附設醫院求診，透過「腦波診斷模型」和「電腦化心理評估」，發現他的認知功能下降，再進一步檢查發現他的腦中有大量的β類澱粉蛋白沉積，確診罹患早期阿茲海默症，讓他驚訝不已，因為他覺得自己才58歲，年紀還不是很大。
許先生的主治醫師、中國醫藥大學附設醫院神經部主任陳睿正表示，阿茲海默症發生原因至今還不完全清楚，與腦部蛋白質異常、基因遺傳、生活習慣、環境有關，現在已經越來越被民眾熟知，因此患者中有早期就醫的趨勢，早期的阿茲海默症症狀會有短期記憶力喪失或空間感的喪失，例如忘記昨天吃過什麼東西、忘記常去的地方的路怎麼走。
神經心理檢查 可能無法鑑別部分早期患者
「神經心理檢查」是評估失智症的基本工具，以測驗或會談問卷的形式評估患者的腦部功能。不過陳睿正指出，神經心理檢查對部分學歷較高的患者來說太簡單，因此可能發生患者已經罹患早期阿茲海默症，神經心理檢查結果卻是正常、無法鑑別出來的狀況。
中醫大新竹附醫與清大數理教育研究所教授許慧玉、環境與文化資源學系副教授丁志堅、竹師教育學院助理教授姚在府合組的研究團隊，共同開發了一套用來偵測早期阿茲海默症的「腦波診斷模型」，現在已經應用在臨床測試和研究。
腦波診斷模型 以腦波偵測異常
陳睿正說，腦波診斷模型的測驗過程，會讓患者認圖像作答，有點像打電玩遊戲，題目比失智症測驗的題目更深入，分析患者腦部與記憶有關的電位變化，可以偵測患者的腦波是否異常，藉以判斷是否有早期阿茲海默症的徵兆。
以往治療失智症的藥物大多只能暫時改善記憶功能，卻無法真正治療失智和阿茲海默症，近期國內已有2款可以延緩阿茲海默症病程進展的藥物核准上市。陳睿正說，新藥可以清除早期阿茲海默症患者腦部的β類澱粉蛋白沉積，延緩認知功能惡化30%以上，但是治療期間會有腦部局部水腫或出血的副作用，大多輕微而且可逆，但需要定期以核磁共振（MRI）檢查監測。
◎ 圖片來源／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
◎ 資料來源／中國醫藥大學新竹附設醫院．中國醫藥大學附設醫院
