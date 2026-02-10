58歲萬芳滑倒腦袋空白！醫揭「隱形內傷」7警訊 營養師點名防摔神物
58歲實力派歌手萬芳，近日組了新樂團開演唱會，現場氣氛超感人！萬芳也自曝，演出前夕她發生驚險意外不慎滑倒，瞬間腦袋一片空白，甚至覺得自己差點「不見了」！醫師提醒，熟齡族跌倒滑倒後有黃金觀察期，有些隱形內傷最容易被忽略！
開唱前滑倒 驚魂一瞬間
萬芳這次組了女子樂團「萬芳和壯女們」，日前在台北盛大舉辦「Everyday Sunday每天都是星期天」演唱會。萬芳在演唱名曲〈我們不要傷心了〉之前，突然在台上吐露一段驚險經歷，原來在開唱前2天，她不慎滑倒，那一刻受到極大驚嚇，她形容當下腦袋一片空白，隨後感受到「好險人沒有就這樣不見了」。
這場突如其來的意外，讓萬芳驚覺原來生命在日常之中，其實與死亡是如此接近。加上近期音樂圈好友相繼離世，讓她更深刻體會到無常，也感嘆珍惜身邊每位朋友的重要性。
滑倒跌倒後 這7種「延遲性症狀」要當心
萬芳形容自己滑倒當下「腦袋一片空白」。仁生復健科診所院長陳渝仁指出，滑倒當下若撞擊腦部，可能會造成腦震盪甚至腦出血，即使當下看似沒事，仍可能出現後續症狀，因此事件後的「48小時」都要密切觀察，特別是若當下有暫時喪失意識更需注意。
陳渝仁醫師列出必須提高警覺的7大症狀：
頭痛
噁心嘔吐
視力模糊
耳鳴
口齒不清
反應變慢
嗜睡
熟齡族跌倒傷在哪？全身8大部位風險一次看
針對50～60歲這個年齡段的女性，陳渝仁醫師分析跌倒時最容易發生的骨折或傷害部位：
肩膀與手肘：手臂肱骨或鎖骨骨折很常見，旋轉肌撕裂也不少。特別提醒「次發性肩關節沾黏」，常在撞擊數個月後才發生，導致手舉高困難。手肘則常見脫位或傷及尺神經造成麻痛。
手腕與手指：手撐地易造成遠端橈骨骨折及三角軟骨撕裂；手指則要注意骨折、關節炎或兩側副韌帶撕裂。
腰椎與髖部：直接坐地可能造成椎間盤突出、壓迫性骨折或薦髂關節失能。髖部骨折常見於股骨頸，很多髖部疼痛其實來自臀肌及周邊韌帶扭挫傷。
膝蓋與腳踝：膝蓋除了骨折，更常見前後十字韌帶、半月板撕裂及滑囊發炎積水。腳踝則常見遠端腓骨骨折，可能合併韌帶撕裂。
急診照Ｘ光沒事就安心？痛超過一周快回診
陳渝仁醫師強調，急診醫師的責任是確認骨折或腦出血等急性重要狀況，對於肌腱、韌帶、半月板等軟組織損傷，在急診當下並非當務之急。
因此，即使急診告知無骨折，但若疼痛或關節活動度受限持續「超過一周」，建議仍須到復健科門診追蹤，做超音波檢查確認是否有軟組織傷害。
肌力協調不穩定 小心「肌少症」找上門
值得一提的是，熟齡族跌倒跟肌力及協調穩定性有很大關聯。陳渝仁醫師解釋，成人肌肉量40歲開始下降，75歲後流失更猛烈。肌肉分為負責爆發力的「白肌」與負責耐力的「紅肌」，其中白肌流失速度比紅肌快很多。
若不額外從事肌力訓練，肌肉量會持續下降成為「肌少症」。建議熟齡族群特別需要做肌力訓練鍛鍊白肌，可以諮詢復健科醫師或專業物理治療師，也可以從以下居家肌力訓練開始，避免肌少症找上門。
居家肌力訓練3招
營養師公開「防摔菜單」：吃對4大營養素 骨頭硬朗肌力足
其實過了50歲，更要「存肌肉」才站得穩。別等跌倒才後悔，行健大直健康管理診所代謝減脂中心營養師劉婷妮公開「保骨防摔」的飲食祕訣，只要吃對4大關鍵營養素，就能腳步穩健，骨頭跟身體一樣硬朗！
1.優質蛋白質「三餐都要吃」
想要維持肌力、讓步態穩定，劉婷妮營養師首先點名「優質蛋白質」。蛋白質是肌肉的原料，建議50歲後的民眾，每日蛋白質攝取量應達到每公斤體重1.0～1.2克。
另外，攝取蛋白質要「平均分配在三餐」，比集中在某一餐吃很多更有助於增肌。食物來源包括：魚、雞胸肉、瘦肉、蛋、豆腐、豆漿、無糖優格，這些都是容易取得的優質選擇。
2.鈣＋維生素D缺一不可
為了強化骨質、降低骨折風險並預防骨質疏鬆，「鈣」與「維生素D」必須雙管齊下。鈣是骨骼主要成分，而維生素D則是幫助鈣吸收的關鍵推手。
鈣質來源：牛奶、起司、優格、小魚乾、黑芝麻、板豆腐。
維生素D來源：日曬、鮭魚、鯖魚、蛋黃。
劉婷妮營養師補充，維生素D是每個細胞都需要的營養素，現代人普遍不足，若能補足維生素D，不只能顧骨頭，還能幫助免疫、睡眠及內分泌系統運作順利，遠離文明病。
3.補充B群提升「神經協調」
很多時候跌倒或滑倒是因為「反應不及」。劉婷妮營養師指出，維生素B群參與能量代謝與神經傳導，與反應速度、肌肉控制息息相關。適度補充能幫助肌肉與神經協調，減少疲勞，降低因反應慢而跌倒的風險。B群食物來源：全穀類、瘦肉、深綠色蔬菜、豆類。
4.鎂與維生素K助攻骨質穩定
除了上述主力營養素，劉婷妮營養師也提醒，別忘了兩位重要的「輔助角色」：
鎂：幫助肌肉放鬆、預防抽筋。建議攝取堅果、深綠色蔬菜、全穀類。
維生素K：協助鈣質正確沉積到骨骼中。建議多吃深綠色蔬菜，如菠菜、花椰菜、地瓜葉。
◎ 圖片來源／翻攝自萬芳臉書．陳渝仁醫師提供
◎ 諮詢專家／陳渝仁醫師．劉婷妮營養師
