58歲詹雅雯有喜了！震撼宣布新身分：其他都是假的

〔記者陽昕翰／台北報導〕58歲的台語歌后詹雅雯歷經身體病痛，仍堅持站在舞台，昨天她宣布新身分，正式開設個人YouTube頻道，期待在新的一年透過網路與粉絲互動。詹雅雯特別強調：「其他的都是假的，只有這個頻道是真的，雅雯跟U妹喔，謝謝大家。」

詹雅雯抱著愛犬，拍攝頻道開張的短影片，親自向粉絲打招呼，她說：「開張囉，大家好，我是詹雅雯，這個不是假的，這個是真的喔。」透露未來將分享生活點滴，會跟愛犬U妹一起作伴，希望以更生活化、隨時隨地與粉絲一起對談交流。

此外，詹雅雯也向歌迷喊話，呼籲粉絲記得按讚，訂閱她的個人YouTube頻道，內容將涵蓋生活分享、人生故事，甚至出國旅遊紀錄，邀請大家一起到頻道「讚聲」支持。

