58歲鄭伊健一原因被讚「活網男神」 6字心法面對外界評論！私下不怕被認出

58歲鄭伊健4年前來台拍攝的《百萬人推理》2月12日將於Netflix全球獨家上線，19日出席媒體茶敘，透露拍攝時正值疫情期間，因一度確診，在飯店待了14天，相當痛苦，不過好在台灣很多美食可品嚐，私下也用悠遊卡搭捷運、騎YouBike到處逛，被認出來偷拍也不在意，覺得是很正常的事。

鄭伊健在《百萬人推理》中飾演警探，劇中執勤時的行為被PO網公審，受到許多評論，被問到戲外是否在意網友評價？他說比較少看，也感受到現在網路世界愈來愈複雜，但以前對於有些報導會很生氣，對於這情況分享心法：「認真你就輸了。」至於是哪些報導惹他生氣？他笑說：「過了就算了。」

鄭伊健不用長輩圖：沒那麼落後

劇中會傳長輩圖，鄭伊健笑說：「我沒有那麼落後。」透露香港人比較喜歡傳語音訊息。婁峻碩則爆料鄭伊健是個「活網」的男神，因為他玩的遊戲比年輕人都還厲害。



