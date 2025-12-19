58歲陸客赴金門開心聚餐…突發「身體不適」 搶救無效身亡

一名陸客昨晚在金門聚餐後突然身亡。示意圖。取自pixabay



金門縣昨晚（12/18）發生一起事件，一名來自中國廈門的58歲林姓陸客與友人聚餐時，突然感到身體不適，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。海基會駐金門行政協調中心已聯繫林男家屬並提供全面協助，警方與相關單位目前已介入調查，正在釐清死因。金門縣政府表示，與海基會合作聯繫其親屬辦理後續事宜。

根據《中央社》，林姓男子於昨日下午抵達小金門，參與當地廟會活動並拜訪朋友，晚間與數名友人一同在當地一家餐廳聚會，氣氛熱絡。然而，約晚上8時，林男突然感到不適，同行的朋友立即報警並叫來救護車將其送往金門醫院急救。

然而，金門醫院指出，林男送醫前已無呼吸心跳，儘管醫療團隊全力搶救，今日上午仍宣告不治。警方後續將申請司法相驗。

事發後，海基會駐金門行政協調中心與林男的同行友人聯繫，並已通報林男的家屬，林妻及其他親屬將前來金門處理後續事宜。海基會表示，將與金門縣政府協助辦理大體移交、驗屍等相關事宜，並為家屬提供必要的協助。

目前林男遺體暫時安置在金門醫院太平間，金門縣警察局烈嶼分駐所已介入調查，對相關人員進行筆錄調查，初步研判事件可能與飲酒後身體不適有關，但具體死因仍需進一步確認。

