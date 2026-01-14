58歲「整形女王」罹直腸癌四期！ 惡化仍不做化療：癌指數比101還高了

58歲「整形女王」顧婕自2024年5月確診直腸癌四期以來，歷經將近兩年的抗癌歷程，癌細胞曾轉移至肝臟與肺部，也接受手術切除腫瘤及電燒肝水泡。今（14）日她在臉書透露癌症指數再次飆升，「我的癌指數比101還高了」，目前只能依靠口服化療藥持續治療。

儘管如此，顧婕樂觀表示：「高端的生技產品要吃，主流醫學也不能放棄。」並曬出整盒口服化療藥，展現積極面對病情的態度。她也透露，雖然癌指數升高，但自我感覺狀態還不錯，「我不會把焦點放在我的癌症指數上面，我也知道它很高，可是很奇怪我的體力都很好，食慾也不錯，最近也睡得很好，我會盡量往樂觀的那一方面看待自己的病情。」目前也有在做瑜伽運動，希望能穩定身體狀況。

顧婕目前靠吃藥控制病情。（圖片來源：臉書 顧婕 ）

儘管身體狀況欠佳，但她昨（13日）仍前往已故藝人曹西平靈堂悼念。接受採訪時，她坦言對化療和標靶治療仍有顧慮，「我怕的不是它的副作用，我怕的是萬一我做了化療跟標靶，我全身都無力，就沒有求生的意志了，我可能不會很樂觀的活在世界上。」不過，她也透露曾與抗癌成功的女星唐玲通話，對方勸她「不可以放棄主流療法，一直用輔助療法」，因此她決定乖乖吃口服化療藥積極治療。

前年9月，顧婕的癌指數曾降至2.95，甚至一度回復正常，但如今又升至101以上，她坦言：「所以我正在吃化療藥，因為我身體一直在發炎。」希望透過努力來穩定病情。目前她已為自己安排預立醫療，「萬一我可能在醫院要臨終了，我會簽署放棄急救、放棄插管、放棄強迫餵食。」雖然病情升高，她仍以樂觀心態看待，自我打氣「我還可以活很久」。

