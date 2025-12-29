58歲「玉女掌門人」開唱需靠助理攙扶 零濾鏡真實樣貌曝

周慧敏被拍出雙下巴照，與官方照相差甚遠。(圖／微博)

香港藝人周慧敏有著「玉女掌門人」封號，即便已經58歲，依舊維持著凍齡臉蛋及窈窕身材，近來在大陸忙著巡演的她，被發現必須靠著助理攙扶上台，健康狀況疑似亮起紅燈。

周慧敏近來將事業重心放在大陸，巡演移師到江西開唱，幕後花絮近來被公開在網路上，網友發現她演唱功力似乎不如以往，不僅頻頻走音，唱起歌來更是有氣無力，不過更令人擔憂的，就是周慧敏的行動不僅有些緩慢，甚至還得要靠身旁的助理攙扶，此外，還被拍攝到露出呆滯表情，與過往充滿活力的模樣相差甚遠，不禁讓人對她的健康狀況存有疑慮。

周慧敏行走需靠人攙扶。(圖／微博)

此外，有網友分享周慧敏在台上獻唱的影片，近距離拍攝加上沒有套用濾鏡，只見臉部不僅圓潤不少，某些角度還拍攝出雙下巴，與官方拍攝的照片有所落差，不過多數粉絲倒是不在意，認為她已經58歲，能維持住這樣的狀態，已經相當不容易，希望所有人能把焦點放在她的演出上。

周慧敏去年生日時，曾分享幼時的照片，只見她從小就樣貌出眾，著實是個美人胚子，回顧從小到大的種種經歷，讓她有感而發表示：「回看自己的成長，感激每一個經歷，不管是怎樣的境遇，都是我學會跨過的功課，不管貧窮富有、順境逆境，我都學會數算祢的恩典了」，最後則是心懷感激的向粉絲致謝：「衷心謝謝大家對我的支持和祝福」。

