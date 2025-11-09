58歲「超人醫師」徐超斌癌逝！衛福部長：持續增近南迴醫療的可近性

記者施春美／台北報導

長年投入南迴地區偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌，今年9月18日深夜病逝，享年58歲，今（9日）舉辦追思會，並由總統賴清德親頒褒揚令。衛福部長石崇良今致詞時表示，徐超斌一生致力偏鄉醫療，曾提出許多倡議，如今陸續成為國家政策，衛福部將持續增進南迴醫療可近性。

石崇良今表示，徐超斌除了是奮戰不懈的英雄，更是改革家與夢想實踐家。他表示，徐超斌是衛福部培育的公費醫師，畢業後在奇美醫院接受急診專科醫師訓練，完成訓練後就轉任達仁鄉衛生所的主任，承接許多衛福部業務。

台東是台灣醫療最貧乏的地區，在長達118公里的南迴公路無一間大型醫院。導致許多偏鄉病患在送醫途中喪命。排灣族出身的徐超斌7歲時經歷妹妹未及就醫而途中病逝，就發願成為醫師。

徐超斌成為醫師後，奉獻一生給南迴地區的醫療，規劃籌設興建南迴醫院。但長期過勞下，他在39歲中風病倒，但他仍堅定要為南迴醫療發聲，2011年底發起籌建南迴醫院的願景。

石崇良今表示，他是在徐超斌積極籌建南迴醫院時與其相識，要在南迴蓋醫院十分困難，「錢不是問題，重點是人力。」徐先改建大武衛生所，規模如同小型醫院，可以提供診察、緊急醫療、檢驗、放射等服務，一年約服務4千多人次緊急醫療。後來，徐超斌體認高齡化來臨，進而設立南迴診所，致力在宅醫療，特別是在宅急症、在宅住院。

石崇良強調，對於徐超斌長期守護台灣最偏遠的民眾，這部分讓所有人看見醫療的初心，衛福部會持續改善南迴醫療的可近性，延續其理想，增進偏鄉居民的醫療可近性。

