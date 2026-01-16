【58砲指部砲3營基地實彈射擊】標準化反覆演練 厚植專業熟練度

記者張雅淳／專訪

陸軍58砲指部砲3營昨日實施基地營教練實彈射擊，藉由多項射擊課目，檢核官兵對射擊流程與戰場節奏的掌握情形。砲2連砲長張翊梵上士表示，實彈射擊是砲兵訓練核心，唯有在貼近實戰的環境反覆磨練，才能厚植專業熟稔度，並強化面對突發狀況時的臨機應處能力。

「安全大於一切」首次擔任砲長的張翊梵指出，砲長的工作在於掌握射擊節奏與風險管控，從射擊前整備、陣地佔領到下達口令等，都必須依程序逐項確認；尤其在教官臨機下達狀況時，需迅速完成指揮與處置，確保射擊任務不中斷及部隊安全。

擔任計算手的射擊士賴篁瑜下士表示，此次射擊任務中，負責射擊諸元計算，是確保火力精準的關鍵。任務下達後，綜合目標位置、砲位坐標及射表資料，迅速完成射擊諸元計算，提供裝藥、高低角及仰度等必要數據，確保火力能有效覆蓋目標區域。

賴篁瑜進一步指出，射擊過程中須依觀測回報實施修正，將修正量轉換為新的射擊諸元並即時更新，避免誤差累積影響射擊效果；並強調，平時以標準化流程反覆演練，才能在高壓節奏下快速算得準、改得快，讓部隊在實彈射擊與各式任務中，都能穩定發揮火力支援效能。

砲2連砲長張翊梵上士。（記者張雅淳攝）

砲2連射擊士賴篁瑜下士。（記者張雅淳攝）