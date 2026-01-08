【58砲指部砲3營基地營教練實彈射擊】扎實訓練磨戰技 奠定實戰基礎

記者葉軒瑜／專訪

在基地緊湊的節奏下，官兵透過反覆實戰化訓練，利用機會驗證砲班整體射擊流程及火力支援效能。58砲指部砲3營砲2連砲長蔡詠學上士表示，此次基地訓練除強化砲班整體射擊能力外，也是一個帶領新進官兵熟悉流程的重要機會，他以過去下基地的經驗，在訓練規劃與現場指揮上貼近實戰需求，並依實際操作引導官兵逐步進入狀況，確保各項作業能依程序穩定推進。

蔡詠學指出，砲兵部隊除了射擊要打得準，更須具備迅速轉移陣地的能力，因此訓練中特別著重砲班在火砲駐鋤、偽裝架設與撤收等作業的熟練度，要求在時限內確實完成，雖然訓練過程相當辛苦，但透過反覆操演與測驗，看到砲班成績逐步提升，不僅驗證訓練成效，也能有效凝聚砲班全體的向心力。

水平手林詠欣上兵則分享，在射擊任務中需要面對短時間內處理大量數據的壓力，必須迅速協助射擊指揮所完成諸元驗算與求證，確保射擊指令正確無誤，為了提升熟練度和克服緊張，他平時會主動請幹部出考題加強練習，透過大量計算培養對數據的敏銳度，以利在實彈射擊時能穩定完成任務。

58砲指部砲3營砲2連砲長蔡詠學上士。（記者葉軒瑜攝）

58砲指部砲3營砲2連水平手林詠欣上兵。（記者葉軒瑜攝）