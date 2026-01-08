【58砲指部砲3營基地營教練實彈射擊】陣地轉換迅速 驗證火力支援效能

記者葉軒瑜／彰化報導

陸軍58砲指部砲3營昨日實施基地營教練實彈射擊訓練，官兵操作105榴砲執行「AFCS陸山精檢射擊」、「面積射擊」等課目，並因應戰場實況，官兵執行射擊陣地轉換任務，迅速完成砲陣地開設，有效驗證官兵戰術應用及火力支援效能。

熟稔武器操作 提升臨戰能力

為提升砲兵部隊火力支援效能，58砲指部砲3營昨日於砲測中心北岸陣地，驗證全面作戰階段應處作為，模擬縱深防禦執行「灘岸戰鬥支援」、「抵抗地帶戰鬥」等任務。過程中，官兵依計畫完成「AFCS陸山精檢射擊」、「面積射擊」及「臨機目標射擊」等課目，部隊取得精確射擊諸元後向目標發揚火力。

在模擬「灘岸戰鬥支援」階段，官兵於初始砲陣地實施「彈幕帶射擊」，以火力打擊目標區，並同步驗證陣地轉換能力。過程中，官兵迅速撤收偽裝網、合併砲架等程序，隨即機動進入第1、2抵抗陣地，在時限內完成陣地佔領，並開設射擊指揮所、通信中心及火砲檢整與彈藥、藥包裝填等射擊前整備。

隨著砲聲響徹陣地，砲班在陣地接續實施「AFCS陸山精檢射擊」，完成2發試射與3發效力射，射擊指揮所則依照每一發彈著點求取精確射擊諸元，官兵旋即操作「面積射擊」與「臨機目標射擊」等課目，以集中火力模擬壓制想定敵方部隊，展現砲兵部隊精訓勤練成果。

陸軍58砲指部砲3營昨日實施基地營教練實彈射擊訓練。（記者葉軒瑜攝）

砲班成員相互配合，在射擊任務前完成火砲各諸元裝定。（記者葉軒瑜攝）