58砲無人機操作暨師資班隊開訓 奠定作戰堅實基礎

記者張雅淳／綜合報導

為培育無人機操作手能量及師資種能，陸軍58砲指部無人機大隊日前舉行115-1期無人機基礎操作暨師資自訓班隊開訓典禮，由指揮官楊少將主持，期透過系統化課程與實務操作訓練，強化官兵無人機運用，為未來作戰任務奠定堅實基礎。

楊指揮官表示，因應未來作戰模式轉變，作戰區擴充無人機操作手與師資能量已勢在必行，現階段重點在於如何於未來戰場快速擴編操作人力，並建構作戰區完整的無人機操作能量。

58砲指部無人機大隊舉行無人機基礎操作暨師資自訓班隊開訓典禮，奠定作戰堅實基礎。（58砲指部提供）