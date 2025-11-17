58％民眾挺「公投綁大選」...立院民眾黨團「最速件」20日協商修公投法

記者楊士誼／台北報導

2026年九合一選舉將於明年11月28日舉行投開票，台灣民意基金會今（17）日公布，在野黨推動恢復公投綁大選的最新民調，結果58%民眾贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，28.4%不贊成。稍早立院各黨團就收到民眾黨立院黨團「最速件」的協商召集通知，將在20日下午2時針對公投法第23條修正案召開朝野協商。

台灣民意基金會公布「在野黨推動恢復『公投綁大選』的民意反應」最新民調，民調詢問「最近在野黨聯手推動另一項修法，要恢復「公投綁大選」，也就是，恢復過去公投與選舉一併舉行。請問您贊不贊成？」結果發現：20.2%非常贊成，37.8%還算贊成，14.9%不太贊成，13.5%一點也不贊成，10%沒意見， 3.6%不知道，即民意一面倒站在在野黨這一邊。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這代表主流民意期盼恢復 「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。而民進黨仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面，這無疑是迎面而來的強烈政治風暴。

稍早立院各黨團便收到民眾黨團代發的最速件通知，本週四（20日）下午2時召開朝野黨團協商，協商主題為民眾黨團版、楊瓊瓔版、賴士葆版、許宇甄版公投法第23條修正案，中選會、內政部、法務部、司法院等官員並將出席。目前公投法規定「公民投票日定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。公民投票日為應放假日」。

該民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間為11月10-12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用雙底冊抽樣，市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源為財團法人台灣民意教育基金會。

