「580專案計畫」首案落地 土城紅單建築公辦都更正式簽約

新北市住都中心推動「580專案計畫」，由公部門協助危險建築物社區推動公辦都更，今（22）日計畫首案「土城清水案」正式在台北新板希爾頓酒店簽約。（柯毓庭攝）

新北市住都中心推動「580專案計畫」，由公部門協助危險建築物社區推動公辦都更，今（22）日計畫首案「土城清水案」正式在台北新板希爾頓酒店簽約，新北市長侯友宜表示，新北推動都更，是希望藉由都更改變城市風貌，讓危老變成安全永續，後面還有31間在進行當中，其中5件已再招商，希望鼓勵市民朋友多多參加公辦都更。

侯友宜表示，今天非常開心，回想起0403大地震，表示當時地震帶來的傷害大家餘悸猶存，但他沒想過一年半以後有機會看到房子在這地方正式簽約、進入都更最重要程序，住都中心更為弭平民眾疑慮，一場一場辦理說明會，希望藉著都更進入住戶、用公信力說服民眾。

土城清水案申請人趙正文表示，在地震後他家因已被判定為紅單建築無法居住，只能在外租房子，認為都更迫在眉睫。先前在統整住戶意見並提出都更申請的過程中，因為很多老人家不懂都更程序、更不懂建商給的條件，認為走公辦都更有原則在，雖然條件不一定是最好的，但公開透明，對住戶來講接受度會高很多，也不會引起互相猜忌。

住都中心指出，580專案規定只要有50％住戶提出意向書，並委由一名民眾作為申請人向住都中心提出申請，住都中心就會開始協助評估，並再由80％住戶提出同意書後進行細部規畫，並啟動招商等流程。

住都中心指出，該社區在去年0403大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現了高度凝聚力與行動力向新北市住都中心申請都更，並在住都中心協助下順利完成招商作業，成功吸引優質民間團隊投入，成為「580專案計畫」首宗招商成功的案件。

本案預計興建兩棟地上16層、地下4層的RC造建築物，原住戶有170戶，更新後估有299戶，基地面積達1158坪，預計2029年動工、2033年完工，將導入低碳節能與綠建築設計，落實淨零永續與節能減碳政策目標，讓新北市成為更安全、宜居的城市。

