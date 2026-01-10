5800億天價支票！陸大媽港銀行領鉅款 遭抓包為假文件被逮

香港警方本月8日中午12時許接獲報案指，一名65歲大陸女子在中區金鐘道太古廣場的匯豐銀行分行，出示一張金額高達160億歐元（約5883億元新台幣）的支票，要求提領「鉅款」，卻遭行員當場識破疑為「偽造文件」。

周女因涉嫌「行使虛假文書」被警方逮捕。（圖／翻攝微博@南方都市報）

綜合《明報》、《香港01》等多家港媒報導，據悉，這名周姓女子自稱是「商人」，持大陸的「往來港澳通行證」（俗稱「雙程證」）前往香港。她在當天到匯豐銀行並向行員出示匯款單，指示將該筆「鉅款」存入她的戶頭。

廣告 廣告

行員在檢查過程中發現該匯款單為偽造單據，隨即向警方報案。警方到場了解後，以涉嫌「行使虛假文書」罪名逮捕周女。周女現正被扣留調查，案件已交由中區警區刑事調查隊第5隊跟進調查。

去年10月，香港旺角也曾發生類似「假文件」的事件。2名大陸女子帶著4份文件前往彌敦道617號的一間銀行，要求用作領取支票之用。但行員發現文件可疑，懷疑該4份文件均為偽造，於是通報警方。警員獲報到場調查，初步以涉嫌「行使虛假文書」拘捕2人。

延伸閱讀

「兩年條款」說變就變？柯文哲：不能為守形式犧牲公共目標

陳昭姿卸任台灣恐失IPAC資格？柯文哲轟：反遭民進黨踹一腳

民眾黨2年條款引茶壺風暴 柯文哲：曾答應陳昭姿完成心願