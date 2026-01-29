581元起百道佳餚任選還有好康三重送 路易莎推港點新品牌「隱岳閣」

cnews124260129a09

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

繼「青焰」炭火熟成牛排自助餐與「丹生炊事」匠心熬煮原湯鍋物之後，路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」，與全台最大連鎖飯店的雀客國際酒店集團合作，1月31日將進駐雀客藏居台南永康，第二家店將於6月中與高雄知名飯店合作。

目前市面上的港式料理多以自助餐或現點現做為主，路易莎董事長黃銘賢表示，希望提供一種迎合現代人生活型態的全新港點文化，消費者可以選擇豐盛的自助餐，或隨興現點幾道港點就好，悠然品味港式料理的美好。港點曾是台灣早期重要的社交餐飲文化，氣氛熱鬧卻來去匆匆，隱岳閣希望重新詮釋這份文化，讓用餐節奏更自在。

隱岳閣以創新營運模式結合自助餐與單點現做(3月1日起供應)，提供超過百道港式料理。吃到飽平日660元，假日720元，套餐288元起，歡慶開幕自1月31日至2月13日，兩人以上同行88折，凡消費每人即可獲得100元優惠券，同時可積點享好康。

吃到飽的「飲茶無限區」與單點現做的「隱岳茶樓」(3月1日起供應)明確區隔，並規劃實境展演區，展現港點職人的手工技藝。手工小籠包由師傅親手揉捻麵皮，呈現薄透、Q 彈、帶麵香的口感；現做腸粉則呈現自然成形的細緻褶皺，能完整吸附秘製醬汁，入口暖糯滑順，層次分明，非機器生產所能比擬。

吃到飽菜色涵蓋多個料理區域，其中熱鍋區提供乾炒牛河、避風塘排骨、川椒辣子蟹、烏參豆腐煲與蟹黃燴鮮蔬等道地粵式佳餚；現做腸粉區每日現點現製，供應鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉；燉湯吧則推出黃金蟲草燉排骨、香菇燉雞盅與土瓶蒸，展現港式湯品講究火候與原味的特色。

點心推車匯集多款經典港點，從鹹香入味的蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨，到皮薄餡鮮的手工小籠包，皆為桌邊不可錯過的人氣選擇；燒賣系列口味豐富，包含鮑魚、松露、干貝、蝦仁、蟹肉、蟹粉與火腿等近十種口味，層次細膩、各具風味；晶瑩剔透的水晶蝦餃、香甜鬆軟的蜜汁叉燒包，以及以紅麴入味的珍珠丸與荷葉糯米雞，完整展現港式點心的經典魅力。

此外，餐檯設有現煮料理與鴨粥專區，包含現煎西多士、魚翅羹、鮮蝦粉絲煲及可自由添加配料的港式鴨粥；燒臘區供應現包鴨餅、廣式烤鴨、蜜汁叉燒與油雞，假日再加碼脆皮燒肉與烤乳豬。甜點區則集結多款港式與西式甜品，如港式紅豆冰、楊枝甘露等，搭配絲襪奶茶、港式鴛鴦、凍檸茶等經典飲品，讓整體用餐從鹹食到甜點皆豐富到位。

3月1日推出的套餐組合，有「隱岳拾味」套餐定價288元，以實惠價格提供一份主食搭配一杯飲品，主餐可從臘味煲仔飯、北菇滑雞飯、蒸飯或炒麵類等八款料理中擇一，適合希望快速用餐的消費者；「三元錦繡」套餐定價388元，主打港式點心組合，包含三道精選港點，搭配一杯飲品，適合以點心為主的用餐型態；「大滿貫」套餐定價388元，則提供主食、港點或甜點與飲品的完整搭配，選擇多元，滿足想同時享受主餐與港點的需求。隱岳閣將成為路易莎集團旗下第九個子品牌，持續展現多元餐飲與生活品牌佈局。

