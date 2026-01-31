584旅專題宣講 建立正確認知

記者張雅淳／綜合報導

為提升官兵法治觀念與安全意識，陸軍聯兵584旅日前邀請新湖分局實施專題宣講，針對近期社會高度關注之詐欺防制、酒後駕車、毒品危害及交通安全法規等議題進行說明，期使官兵建立正確法律認知，確保部隊整體安全。

此次宣導由新湖分局交通組警員蔡博屹及偵查組警員柯俊利擔任講師，透過實際案例解析與互動式說明，深入淺出地說明詐欺集團常見手法、酒駕與毒品對個人及社會造成的危害，以及違反交通安全法規可能衍生的法律責任，提醒官兵提高警覺，避免因一時疏忽觸法。

參謀主任王上校表示，官兵是部隊戰力的核心，唯有在法紀嚴明與安全無虞的前提下，方能專注於戰訓任務。未來將持續結合警政與相關單位資源，推動多元法治與行車安全教育，深化官兵法治觀念，共同營造安全、健康且守法的部隊環境。

584旅邀請新湖分局實施專題宣講，建立正確法律認知。（584旅提供）