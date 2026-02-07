584旅歲末年終餐會活動 凝聚團結向心

記者陳彥陵／綜合報導

為慰勉官兵年來的辛勞付出，陸軍聯合兵種584旅舉辦歲末年終餐會，由旅長周少將主持；活動安排舞蹈表演、團康遊戲、摸彩活動、舞獅迎春等，象徵辭舊迎新，祈求新的一年平安順遂、戰力精進。另辦理1、2月份官兵慶生餐會，除展現官兵平日訓練之餘的活力與創意，更增進同袍之間的情誼。

周旅長表示，感謝官兵過去一年在戰備整備、訓練任務與各項勤務中的辛勞與付出，期勉全旅持續秉持團隊精神，在新的一年持續勤訓精練，確保部隊隨時保持高度戰備狀態；並透過此次尾牙活動與慶生餐會，有效紓解官兵壓力，也進一步凝聚部隊向心，展現584旅團結一致、士氣高昂的精神。

584旅舉辦歲末年終餐會活動，凝聚官兵向心共迎新年。（584旅提供）