【584旅營教練射擊】累積領導經驗 樹立部隊標竿

記者葉軒瑜／專訪

584旅砲兵營首次在砲測中心操作M109A2自走砲進訓，官兵在橫跨日夜時長的射擊中展現臨戰應變能力與砲兵專業戰技。砲1連副連長許中尉表示，此次進訓是首次以副連長身分下基地，先前擔任排長時透過接受上級命令，已初步建立射擊程序與陣地開設作業的概念，此次藉實彈射擊訓練將過去所學逐項驗證，而隨著各砲班按照自己的指揮進入定位、火砲逐步就緒，她也在過程中建立領導統御的信心，並為後續基地鑑測時爭取佳績奠定基礎。

廣告 廣告

回顧本次射擊印象最深刻的狀況，許副連長指出，夜間射擊時陣地內無線電與有線通聯一度同時失效，但射擊任務仍須按照時序完成，當下她立即調整改為戰鬥傳令，以單兵口頭傳遞方式將射擊諸元逐一下達至各砲班，確保射擊不中斷，也正是在這樣的情況下，藉此累積了面對突發狀況的帶兵經驗。

砲長黃敬文上士則表示，本次進訓是首次於砲測中心操作M109A2自走砲，未來其他單位也將以此次射擊流程與操作步驟作為參考，單位的表現等同替後續部隊立下標準；並強調，雖然感到責任重大，但同時也是一種榮譽，因此從陣地開設到實彈射擊全程，他逐一把關砲班裝填程序等細節並給予組員指導，務求每一發射擊都嚴謹到位、足以成為標準示範。