584旅直屬連家庭日 淨灘環保守護家園

記者張雅淳／綜合報導

陸軍裝甲584旅所屬直屬連日前前往桃園新屋地區舉辦聯合家庭日活動，由各連主官率所屬官兵，並邀請眷屬齊聚，共同攜手淨灘，並學習石滬相關知識及手作鑰匙圈。天氣雖冷，但現場氛圍溫馨熱鬧，充分展現團隊向心的凝聚力。

旅長周少將表示，官兵平日投入各項戰備任務，工作繁重且緊繃，希望藉由家庭日系列活動，讓官兵放鬆身心、紓解壓力、強化情誼，更能陪伴默默支持陪伴的眷屬們，共創美好回憶。

裝甲584旅所屬直屬連前往桃園新屋地區舉辦聯合家庭日活動，攜手淨灘共創美好回憶。（584旅提供）