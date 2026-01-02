【584旅聯兵1營M1A2T實彈射擊】M1A2T迅猛靈敏 火力防護有感升級

記者陳彥陵／專訪

陸軍聯兵584旅聯兵1營持續進行M1A2T戰車換裝訓練，在日前實彈射擊訓練中，展現精準強大的打擊能量。戰車2連車長范家瑋上士表示，新式戰車無論是在裝甲防護力、射控系統及主砲口徑等，均較過往CM11戰車更加提升，換裝訓練可以加速熟悉操作程序，同時藉由實彈射擊全面檢驗平日訓練成果與車組的默契配合。

范家瑋指出，M1A2T戰車在射控系統較以往裝備大幅提升，車長除了指揮管制外，更能利用「獵殲系統」即時掌握戰場態勢，以快速實施目標搜索，進而精準下達射擊命令；他也提到，M1A2T戰車的主砲是120公厘滑膛砲，較以往105公厘線膛砲，具備更高的砲口初速與火力，縮短射擊時間，能大幅提升作戰效率。

擔任戰車駕駛的劉俊宏上兵則分享，M1A2T戰車動力及操控靈敏較以往戰車更佳，具備高度機動性，因此，在訓練方面，要更熟悉油門、轉向與制動反應；尤其在行駛間的射擊課目，要能熟悉環境地形，並與車長、射手之間協調配合，方能提升射擊穩定性與戰場存活率。

劉俊宏說，因應新式戰車特性，車組在換裝初期即反覆實施模擬演練與程序訓練，從靜態檢查到戰術機動，逐項建立標準作業流程，也藉換裝訓練實彈射擊，驗證連日所學，逐步建立默契與信心；未來也將精進訓練，有效發揮M1A2T戰車火力，厚植堅實防衛戰力。

范家瑋上士。（記者陳彥陵攝）

劉俊宏上兵。（記者陳彥陵攝）