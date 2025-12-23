【584旅聯兵3營戰備偵巡】駕馭M1A2T感驕傲 同車一命護家園

記者葉軒瑜／專訪

M1A2T戰車首次於新竹地區實施戰備偵巡訓練，有效驗證新式籌獲裝備於戰備任務中的運用效能。裝甲584旅聯兵3營戰車連排長鄭冠鴻上士表示，M1A2T戰車體型龐大，在執行城鎮道路機動時，對車組協調與指揮要求更高，身為指揮者必須隨時掌握路況、周邊環境及車組動態，並透過明確口令指揮，確保車隊行進安全無虞。

鄭冠鴻也指出，能在此次任務中帶領弟兄駕駛M1A2T戰車上路，感到相當驕傲與榮幸，這不僅是軍旅生涯中難得的經驗，也象徵國軍最新戰力正式投入戰場經營，向國人展現守護家園的決心，而沿途民眾的揮手支持與關注，也成為他軍旅生涯中的重要鼓勵。

廣告 廣告

戰駕士黃啓煬中士則分享，此次戰備偵巡在個人期待之餘，也更加謹慎，雖然過去曾多次駕駛CM11戰車執行任務，但面對駕駛新型裝備與實際道路環境，仍須留意更多細節，才能在安全前提下發揮最大戰力，而任務能否順利完成，也須仰賴車長指揮與全車成員秉持「同車一命」的團結精神，將平時勤訓成果化為堅實戰力，共同守護國人安全。

裝甲584旅聯兵3營戰車連排長鄭冠鴻上士。（記者葉軒瑜）

裝甲584旅聯兵3營戰車連戰駕士黃啓煬中士。（記者葉軒瑜）